張文宏：中國疫情與世界同步進入地方性流行階段

中國國家傳染病醫學中心主任張文宏說，中國在進入新冠大規模流行第一波後，將逐漸進入地方性流行階段，與世界「同步」。

中國星期天（1月8日）正式將冠病調整為「乙類乙管」，但對於疫情防控、毒株變異、老年人保障等問題，民眾仍存在較大擔憂。

據上觀新聞，也是上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任的張文宏上星期六（7日）在第二屆光華論壇上作主題演講時，發表以上看法。

張文宏在演講中表示，近百年來，全球有五次大規模的傳染病流行。除了新冠，前四次都是流感，分別是1918年西班牙流感、1957至1958年亞洲流感、1968至1969年香港流感、2009至2010年甲型H1N1流感。

他說，如今，流感已成為地方性流行傳染病，全球每年只有近20萬人因流感死亡。當然，因為流感病毒檢測量不足，這個數據可能存在低估。

對於新冠會否從全球大流行演變為地方性流行，張文宏給出肯定答覆，指在一些國家，公眾經歷了大規模流行的陣痛後，目前超額死亡人數已大幅降低。

超額死亡是指一個地區實際發生的死亡人數與未發生傳染病年份估算得到的死亡人數之間的差額，能比較準確地反映傳染病的致命性。

張文宏以新加坡和美國作比較，稱新加坡超額死亡已接近零，新冠死率近期也非常低，很重要的一個原因是在Delter變異株流行期間，新加坡絕大多數老人都完成了三針疫苗接種。

他說，與新加坡形成對比的是，Omicron在美國的致命性很強。這和美國老年人疫苗全程接種率不夠高有密切關係。

張文宏解釋，新冠疫苗即使在六個月後抗體水平降低，但在遇到Omicron入侵後，仍會觸發免疫反應，免疫細胞的「記憶力」很強，因此呼籲，應儘快將60歲以上老年人疫苗接種率提升至90%。

在從大規模流行到地方性流行的轉化期，張文宏呼籲大陸相關部門根據各省市摸底的高危因素人群基數，儘快完成藥物儲備。「基層要有藥可用，這樣才能防止二級、三級醫療資源擠兌。如果能對100%高危因素患者覆蓋抗病毒藥物，將有效降低具有高危因素人群的重症率。」

張文宏強調，中藥會給中國人帶來額外的輔助療效。在感染後的「黃金72小時」內，社區衛生服務中心應首先利用抗病毒小分子藥物，同時採用氧療、中藥和低劑量的激素進行治療。

張文宏說：「我相信，中國具備把冠病疫情變成地方性流行的能力。中國如今進入了大流行高峰期第一波，隨著醫療資源的逐步到位，將過渡到地方性流行階段。最終的結果很可能是全球趨同，就像流感一樣，成為季節性流行病。」