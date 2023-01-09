春運遊客大增 海南海空運忙翻

為期40天的春運1月7日拉開帷幕，春運首日海南港口碼頭、機場客流量大幅回升。海南港航、各航司加大在瓊運力投放，保障春運期間旅客的出行需求。

中新社報導，在海口市新海港碼頭可見，上午11時起，碼頭迎來了車、客流高峰，不少車輛排隊等候進港出港。「趁著春節前帶家人來海南遊玩，計畫用兩周時間環島，感受久違的陽光沙灘。」來自四川的劉先生說，受疫情影響，近幾年出遊計畫擱淺，此次趁著家人新冠感染「陽康」後，來海南放鬆休養。

據中國大陸交通運輸部珠江航務管理局預測，今年春運瓊州海峽客滾運輸客貨流將大幅回升，進出島旅客約為325萬人次，同比增長27.5%；進出島車輛約為75萬台次，同比增長7.1%。

「近幾日每日進出島車流量為16000多輛，客流量為49000多人次。預計正月初六會出現車、客流量高峰。」海口新海輪渡碼頭有限公司安保部副經理蔡少佳介紹，春運期間港區泊位全部投入使用，投入疏運船舶41艘，每日執行班期180航次。隨著春節黃金周期間車、客流量的變化，後期還會調增班期至200航次。

海南是中國大陸熱門的旅遊目的地，今年春運航空市場預計將回暖。春運期間，三亞鳳凰國際機場預計運輸航班1.6萬架次，運送旅客273.8萬人次；海口美蘭國際機場預計運輸航班1.94萬架次，運送旅客250.54萬人次。海口美蘭國際機場預計，春節黃金周期間，出行高峰單日旅客量有望突破7萬人次。

為滿足春運期間出行需求，各航司通過新開、加密航線航班，加大大陸國內寬體機運力投放等多種舉措部署海南春運保障工作。春運期間，南方航空計畫在瓊加班376班次；海南航空新開三亞—南昌/瀋陽/太原等12條航線，增頻北京—三亞/瓊海/武漢/大連等16條航線。