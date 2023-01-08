官員：中國COVID-19引發肺炎比例約8%

中央社／ 台北8日電

中國官員表示，中國感染COVID-19出現肺炎的人約占8%，比例相當低；此外，由於人口主要集中在大城市，春運期間，小城市和農村不一定會出現感染高峰，但有可能是急診和重症的高峰。

中國央視新聞節目「朝聞天下」今天播出中國國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝的受訪內容。

焦雅輝說，COVID-19輕型患者會有一些發燒、咳嗽、咽痛這樣的症狀，但輕型並沒有肺炎表現。普通型就是出現了肺炎。從2022年中國Omicron臨床病例的分型情況來看，出現肺炎的占比還是相當低的，不到10%，大概是8%左右。

但她表示，隨著感染基數增大，出現肺炎的絕對數值也隨之增大。中國人口基數大，「再低的比例，如果變成絕對值都是一個不小的數目」。

另外，對於春運期間是否會再出現感染高峰的問題，焦雅輝說，中國人口主要集中在大城市，如果這些直轄市、省會城市和主要的中心城市，已經渡過了感染的高峰，春運期間不一定會再帶來中小城市和農村感染的高峰。

她並表示，現在一些中小城市，包括農村，感染率已經達到一定程度。在春運期間、春節前後不一定是感染的高峰，但有可能出現急診和重症高峰。

回顧COVID-19疫情3年，焦雅輝說，雖然大家感覺現在肺炎較多，但是現在的肺炎和3年前的肺炎影響程度不一樣。「現在的肺炎絕大多數經過及時的治療和干預都是可以治療、可以治好的」。

此外，3年前的武漢，疫情波及人群主要是青壯年較多，現在波及的人群則更多是脆弱人群，比如高齡的有基礎疾病的。尤其是沒有接種疫苗的這些人員，受波及影響的範圍更大。

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