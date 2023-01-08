露骨聊天惹議…成都市女副區長與男下屬慘丟官

成都市成華區副區長陳樞去年12月與男下屬露骨聊天截圖被人公布在網上惹議，成都市紀檢單位調查後建議免職。今天（8日）成都市政府網站更新顯示，成都市成華區人民政府黨組成員、副區長陳樞的簡歷已被撤下。

今年41歲的陳樞，是四川師範大學涉外文秘專業畢業，文學學士學位。她曾先後在成華區政府辦，此後歷任成華區民政和社會組織工作局局長、成華區民政局局長、成華區猛追灣街道党工委書記等，2021年任成華區副區長。

成華區位於成都市中心城區東北部，是成都市主城區土地面積最大的城區。

1月7日，成都市紀委監委發佈了《關於成華區有關幹部違紀問題的核查處理情況》：經查，成華區政府黨組成員、副區長陳某，成華區一級調研員楊某某違反生活紀律。目前，正按程式追究紀律責任並建議免職。

根據成華區官網資訊，通報中的副區長陳某即陳樞。

據此前媒體報導，2022年12月中旬，網傳成都市成華區兩位幹部的不雅微信聊天記錄引發社會關注。網傳的聊天記錄截圖顯示，聊天內容中大部分是不雅、露骨的話語。