快訊

不慎踩空…高雄大樓工人9樓墜落地下2樓爆頭亡

北市立委補選／開票30分鐘！王鴻薇破4萬 小贏吳怡農3千票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

露骨聊天惹議…成都市女副區長與男下屬慘丟官

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
去年12月陳樞以副區長身份最後一次參與公開活動。圖片來源/成華新聞
去年12月陳樞以副區長身份最後一次參與公開活動。圖片來源/成華新聞

成都市成華區副區長陳樞去年12月與男下屬露骨聊天截圖被人公布在網上惹議，成都市紀檢單位調查後建議免職。今天（8日）成都市政府網站更新顯示，成都市成華區人民政府黨組成員、副區長陳樞的簡歷已被撤下。

今年41歲的陳樞，是四川師範大學涉外文秘專業畢業，文學學士學位。她曾先後在成華區政府辦，此後歷任成華區民政和社會組織工作局局長、成華區民政局局長、成華區猛追灣街道党工委書記等，2021年任成華區副區長。

成華區位於成都市中心城區東北部，是成都市主城區土地面積最大的城區。

1月7日，成都市紀委監委發佈了《關於成華區有關幹部違紀問題的核查處理情況》：經查，成華區政府黨組成員、副區長陳某，成華區一級調研員楊某某違反生活紀律。目前，正按程式追究紀律責任並建議免職。

根據成華區官網資訊，通報中的副區長陳某即陳樞。

據此前媒體報導，2022年12月中旬，網傳成都市成華區兩位幹部的不雅微信聊天記錄引發社會關注。網傳的聊天記錄截圖顯示，聊天內容中大部分是不雅、露骨的話語。

成都市成華區副區長陳樞。（微信截圖）
成都市成華區副區長陳樞。（微信截圖）

幹部 微信

延伸閱讀

被記二大過免職 莊武能批「上層誇張」：停職我還可以忍

莊武能為何遭記二大過免職？ 南市警局：涉重大違法違紀

警官莊武能受訪痛哭求司法「還原真相」 台南警局火速開鍘兩大過免職

小三通首波開放僅限金馬民眾 台商盼開放直航客輪載客

相關新聞

中國大陸控Sony微博屢辱華 賀卡「有尼更精彩」也被刪

中國指控日本索尼集團（Sony）微博一再辱華而強制禁言，連賀卡「2023年有尼更精彩」也被刪除，中共共青團抨其三番作妖，...

露骨聊天惹議…成都市女副區長與男下屬慘丟官

成都市成華區副區長陳樞去年12月與男下屬露骨聊天截圖被人公布在網上惹議，成都市紀檢單位調查後建議免職。今天（8日）成都市...

「愛國大V」掀輿論戰 質疑輝瑞Paxlovid藥效

中國疫情嚴峻，路透報導，中國政府與輝瑞製藥公司洽談購買新冠藥Paxlovid的專利權，中國製藥商康希諾生物股份公司也開始...

陽康了去哪兒玩？ 溫暖的三亞成最愛

「陽康了，第一件事想做什麼？」點開手機裡的App訂房、訂票，拉出三年沒用過的大行李箱，從厚重冬衣秋褲堆中挑出花俏的輕薄衣...

大陸國家公務員考試登場！260萬人報名 錄取率七十分之一

大陸國家公務員考試（國考），今天（8日）舉行公共科目筆試，本次國考計畫招錄3.71萬人，近260萬人報名通過審核，通過資...

江西砂石車撞進出殯隊伍 造成19死20傷

大陸春運剛過第一天就發生重大交通意外，江西省南昌縣發生慘烈車禍，一輛滿載砂石的重型聯結車撞上辦喪事的出殯隊伍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。