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大陸國家公務員考試登場！260萬人報名 錄取率七十分之一

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
2023年度大陸國家公務員考試公共科目筆試8日開考。圖為江西南昌市第二十八中學考場，幾名考生在察看考場安排表。（中新社）
2023年度大陸國家公務員考試公共科目筆試8日開考。圖為江西南昌市第二十八中學考場，幾名考生在察看考場安排表。（中新社）

大陸國家公務員考試（國考），今天（8日）舉行公共科目筆試，本次國考計畫招錄3.71萬人，近260萬人報名通過審核，通過資格審查人數與錄用計畫數之比約為70:1。

大陸中央機關及其直屬機構2023年度考試錄用公務員7日、8日舉行，今天上午是行政能力職業測試考試，下午是申論考試。昨天（7日）是8個非通用語職位外語水平測試。

中新網報導，本次國考招錄計畫招錄3.71萬人，相比2022年計畫招錄人數增加了18.7%，這也是國考招錄連續第四年擴招。

2022年10月，在為期10天的網上報名中，本次國考共有259.77萬人通過用人單位資格審查，相比去年增加了50萬人，同比增長25%，通過資格審查人數與錄用計畫數之比約為70:1。

本次國考筆試原定於2022年12月3日至4日舉行，後延期至2023年1月7日至8日舉行。

中央黨校（國家行政學院）教授竹立家表示，近年來國考招錄的一大特點就是招錄人群以應屆畢業生為主，一方面社會經濟不斷發展，國家需要招錄年輕人才來到公共服務部門，進一步提升社會服務品質和水準，另一方面，政策性崗位招錄面向大學生傾斜，也給大學生更多就業選擇機會。

蘇州大學政治與公共管理學院教授錢玉英表示，現在國家公務員考試選拔偏向「一高二強」、德才兼備、以德為先的人才。「一高」是指政治素質高，「兩強」是指公共服務意識強和綜合能力素質強。考試重點考核的是考生的分析問題能力、解決問題能力、組織協調能力、貫徹執行能力等綜合素質。

公務員 大學生

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