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中國又傳加碼防疫 要求返鄉人員報備陽過沒

中央社／ 台北7日電

中國明天起將COVID-19降為「乙類乙管」，地方政府近日相繼宣布返鄉人員不再需要報備列管。但一些地方仍傳出要求春節返鄉人員登記報備，還要記載是否確診過；專家直指此舉涉嫌違法。

中國國家衛健委上月26日宣布，今年1月8日起，COVID-19降級為「乙類乙管」，不再對人員檢疫管理措施。多地政府近期相繼發布春節返鄉倡議，強調返鄉人員不再需要報備。

儘管如此，不少大陸網友在網路社群抱怨，當地社區仍要求返鄉人員報備。

據陸媒南方都市報報導，安徽省黃山市屯溪區某社區居民6日反映，其社區物業管理人員在業主群組發了一張「外地返鄉人員情況登記（報備）表」的圖片，要求該社區外來返鄉人員前往門崗或物業管理處進行報備。

報備表顯示，返鄉人員被依要求填寫姓名、身分證號、聯繫電話、返鄉時間、出發及返回地、健康狀況（是否感染過COVID-19）。有業主詢問報備要求來源，物業回稱「接社區命令」。

據報導，該社區工作人員稱，報備要求是由政府下達，社區接到指令後讓物業在群裡發布訊息。收集訊息目的僅為統計返鄉人員數量，瞭解人員流動情況，報備後不會對其採取任何措施。若擔心訊息洩露，身分證號碼可以不填。至於拒絕報備是否會有其他後果，工作人員表示並不清楚。

有居民直言：「從表中可以看出，這是屯溪區政府指令加的碼，目的是變相限制外出打工人員的返鄉過年流動。」

報導指出，該社區居民的遭遇並非個案。隨著春節臨近和防疫政策的調整，各地有關落地報備的要求也存在差異。北京、上海、四川等地率先取消了報備，但也有部分地區仍在堅持。

一名剛回到山東老家的網友稱，在回家後不久就接到了社區要求報備的電話，同樣需要提供身分證號、手機號、健康狀況等訊息。在他拒絕前往後，社區並未堅持要求。

河南省沁陽市疫情防控指揮部辦公室3日發布「倡議書，」其中提出「我們熱忱歡迎每位在外親人回鄉過節，在外的您計畫返鄉前，請提前向所在村街（社區）報備。」

去年12月22日，安徽黟縣新冠肺炎疫情防控指揮部發文稱，返鄉人員通過電話至少提前3天向所在村組（社區）報備，做好健康監測。

對此，浙江理工大學法政學院特聘副教授郭兵明確指出，如果社區此舉是當地政府授意，在實施「乙類乙管」措施後，相關政府部門無權強制要求返鄉人員報備並提供上述個資。

他說，「個人信息保護法」規定，處理個人訊息應當取得個人同意，當存在「為應對突發公共衛生事件」等特殊情形時，不需取得個人同意。但現在很難根據這一規定要求居民必須提供上述個資，「政府部門如果有這樣的強制性要求就涉嫌行政違法」。

報導引述對外經貿大學數字經濟與法律創新研究中心主任許可表示，面對這種情況，居民可以自願向社區報備，也可以拒絕這一要求。如果社區強制要求居民提供上述個資，居民可向上級主管部門進行舉報。

春節返鄉 COVID-19 身分證

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