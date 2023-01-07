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疫情衝擊下生乳需求銳減 大陸再現「倒奶殺牛」

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
中國農機院北京農機試驗站提供遊客透過餵食，與乳牛有近距離接觸。中新社
中國農機院北京農機試驗站提供遊客透過餵食，與乳牛有近距離接觸。中新社

安徽省宿州市一名養了30多年乳牛的酪農告訴北京商報，「一頭奶牛每天的草料費大概要（人民幣）80元，牛奶沒人收，幾十頭牛的牧場，一個月能虧幾十萬元，在短期看不到好行情的希望下，只能殺了奶牛賣牛肉，及時止損。」

報導稱，目前奶牛養殖規模較大、供應充足的大陸北方地區，如河北、內蒙古、山東等地都已經出現「倒奶殺牛」的現象，牧場較少的南方省市供需暫時仍然正常。

中國大陸在2014年就曾發生過，因市場供需失衡、生乳價格大跌，酪農因不堪虧損，在河北、山東等地發生「倒奶事件」，如今類似的情況再度上演。

北京商報指出，在日前召開的河北省生鮮乳價格協調會上，經測算的生鮮乳交易參考價從最低不低於人民幣3.93元/公斤，下調為3.85元/公斤（約為每公斤新台幣17元）。

獨立乳業分析師宋亮表示，這個價格已經逼近酪農的成本價，且僅僅是「參考」。去年奶價較高的時候，北方的原奶能夠到人民幣4.6-4.8元/公斤，養殖場較少的南方價格還會更高。

宋亮認為，近期原奶行情走弱，主要是消費需求不足下，階段性產能過剩所導致。

「從原奶的消費需求端看，一方面，去年至今酸奶銷量整體一直在下滑，在疫情影響下，終端需求走弱；另一方面，2022年以來，各大企業都在將收上來的生鮮乳進行噴粉，目前噴粉量已經較為富裕，很多中小乳品企業在2023年可能都不再收一些牧場的生鮮乳，導致了個別牧場現在還沒有簽下2023年的訂貨合同」，宋亮分析道。

河北省奶業協會秘書長袁運生也認為，近期大陸原奶需求走弱，主要是受疫情影響。「人們乳品消費水平下降，畢竟在居家隔離的日子裡，米、麵、油、菜才是基本生活保障。隨著學生放假，學生奶供應也停滯，各乳品生產企業產量下調，庫存激增，生鮮乳使用量驟減」。

展望後市，北京商報稱，受訪者一致認為，由於終端需求偏弱，短期難以提振，2023年大陸國內原奶價格預計還會進一步下行。有酪農甚至預估，市場行情得3到4年才能逐步好轉。

長期來看，宋亮認為，下游的乳製品消費2025年應該迎來較好的恢復。但就現階段而言，全球通膨造成大宗商品價格上升，飼料價格上漲給養殖戶帶來了較大的成本壓力。奶價下行疊加成本上升，2023年預計會有60%以上的牧場可能出現不同程度的虧損。

生鮮 牧場 北京

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