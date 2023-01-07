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小三通春節專案復航 邱太三：盼增加兩岸相關部門互信

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會主委邱太三7日指出，希望在春節專案推動過程中，逐步建立台灣人民對恢復兩岸交流的信心，也逐步增加兩岸相關部門的互信。（圖／陸委會提供）
陸委會主委邱太三7日指出，希望在春節專案推動過程中，逐步建立台灣人民對恢復兩岸交流的信心，也逐步增加兩岸相關部門的互信。（圖／陸委會提供）

小三通客運重啟的「金馬地區民眾春節交通專案」7日率先啟動金廈航線，陸委會主委邱太三赴金門參加首航儀式時指出，希望在金馬民眾春節交通專案推動的過程中，「逐步建立台灣人民對恢復兩岸交流的信心，也逐步增加兩岸相關部門的互信」。

邱太三表示，今天的首航，是啟動「小三通」客運復航的起點，也是在疫情可控下，推動兩岸有序交流的起點。他指出，在中國大陸疫情嚴峻的情況下，還能夠推動春節專案復航，十分不容易。

他並再次重申，了解部分民眾對於專案限制搭乘旅客身分、航班數量等，感到失望，希望可以常態化實施。但是面對疫情的風險與威脅，金門鄉親的健康和安全，是政府推動政策的最優先考量，未來將會同相關機關，依據春節專案運作情況，以及疫情等相關情勢的變化，對「小三通」客運進行滾動檢討。

邱太三也指出，新的一年蔡總統呼籲以對話、合作，讓更多人得到安全和幸福，也希望在專案推動中逐步增加兩岸相關部門的互信。他表示，「行穩致遠，在疫情可控的前提下，政府會逐步恢復兩岸人民之間的健康有序交流，我們也期待兩岸雙方都能展現善意、誠意，為良性互動打造基礎」。

「金馬地區民眾春節交通專案」當中，金廈客運航線自7日起率先恢復通航、馬祖到福州航線則將會在8日啟動。據大陸官媒央視新聞消息，金廈航線由兩岸客運船舶輪流執航，每天一個往返班次，上午10時由金門或廈門五通客運碼頭起航，抵達對岸後再於中午12時返回，每艘客輪的載客量約為300人。金廈航線復航首日，共有80多名金門民眾從廈門乘船返回金門。

陸委會主委邱太三7日赴金門參加金廈小三通客運航線重啟首航儀式，表示會進行滾動式檢討。（圖／陸委會提供）
陸委會主委邱太三7日赴金門參加金廈小三通客運航線重啟首航儀式，表示會進行滾動式檢討。（圖／陸委會提供）

疫情 金門 航線

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