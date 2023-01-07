中國大陸旅客陽康了最想去哪兒玩？溫暖的三亞成最愛

「陽康了，第一件事想做什麼？」點開手機裡的App訂房、訂票，拉出三年沒用過的大行李箱，從厚重冬衣秋褲堆中挑出花俏的輕薄衣物，她在朋友圈標記了三亞的地圖，「是時候出去走走了」。

「第一波陽康已飛往三亞」這個話題衝上各大新聞榜單。

一晚20萬 仍一房難求

最近一段時間，在各大旅行App平台上，三亞也成為最熱門目的地。值得注意的是三亞酒店房間幾乎售罄，就連最貴的一套「7臥室總統別墅」也被預訂，價格一晚高達18萬6999元（人民幣，下同，約2萬7170美元）。攜程App顯示，截至1月3日，三亞酒店單間夜價格最高20萬元以上，在攜程平台上都顯示售罄。

面對放開後全國遊客蜂擁而至的新形勢，三亞的酒店和旅遊市場也迎來了久違的火爆行情。

上游新聞報導，三亞亞特蘭蒂斯酒店工作人員表示，基礎海景房已經全部訂出去了，現在最便宜的房型是50平方米的至尊海景雙床房，官網價格為3788元一晚。如果通過攜程等App預訂，可能有一定程度的優惠。

透過攜程、去哪兒等App查詢發現，以熱門酒店亞特蘭蒂斯為例，如果是6日入住，最便宜的房型為上述工作人員所說的至尊海景雙床房，預訂價格為一晚3588元，不過這個價格包括了無限次暢玩亞特蘭蒂斯水世界及水族館。如果包含雙人早餐，價格將來到一晚3788。以同一天為例，亞特蘭蒂斯酒店最便宜的房型為一晚3288（不含早），但早已被預訂一空。

不過三亞也有不少頂級酒店非常搶手。同樣以6日為例，位於三亞珊瑚灣的文華東方酒店最貴的一套四臥半山海景泳池複式聯通別墅已經被預訂，價格為一晚4萬8838元。位於亞龍灣的麗思卡爾頓酒店的預訂率也不錯，金茂居·三居泳池海景別墅每晚價格為10萬3643元，但6日晚也顯示被預訂。

值得注意的是，同樣位於三亞亞龍灣的瑞吉酒店，最貴的一套7臥室總統別墅也被預訂，價格高達一晚18萬6999元。

資料顯示，該房型面積達到了驚人的3450平米。瑞吉酒店工作人員指出，最近諮詢和預訂的電話確實增加了不少，辦理入住的遊客也明顯增多了。工作人員透露7臥室總統別墅的客人是一名長住客，「已經住了一個多月了」。

元旦到春節 旅遊高峰

紅星新聞報導，洛陽的賈女士陽過康復後，覺得是時候要出去走走了。經過兩天的考慮，她和男朋友一起飛往了三亞。這距離她上次出門旅遊已經過去了三年。

「在前往三亞的飛機上，幾乎坐滿了人。」令賈女士印象深刻的是，旅客很多都是帶著小孩的家長，機上也少有咳嗽聲，交流後發現許多都是陽康後才出來的人。

成都的何女士也在陽康後踏上了三亞之旅。與此前不同，本次旅程雖然匆忙，卻較之前更為順暢。何女士回憶，以前出行要提前做核酸，落地還要找核酸點，有時凌晨1點還在醫院排核酸。「現在訂好機票酒店就可以，不用做核酸、不用掃碼，出行很方便，說走就走，已經很久沒有這種很絲滑的感覺了。」

賈女士觀察到，自己所在的旅遊團裡沒有出現發燒、不舒服的情況，大家都自覺戴好口罩。當地工作人員也會提醒遊客戴好口罩，各個洗手間都備有消毒水、消毒凝膠等防疫用品。擔心再次感染，賈女士在行李中也帶上感冒藥、退燒藥和體溫計，幸運的是，直至旅程結束，「備好的藥也沒用上」。

據北京商報，三亞珊瑚灣文華東方酒店的相關負責人表示，在疫情放開的這個時間節點，客人的入住天數明顯延長，入住四至六天的客人甚至長住的客人增多了。春節期間還在陸續進單，整體進度跟去年同期基本一致。

資深旅遊專家王興斌認為，「預計在接下來的春節假期，三亞的旅遊市場將會更加火熱」。

王興斌還認為，如果疫情變化沒有反覆，從元旦到春節期間都是三亞旅遊的高峰期，是遊客比較集中的旅遊旺季，目前看來，三亞的旅遊市場開始恢覆，甚至又慢慢形成小高潮，但是並不穩固。接下來在春節期間，三亞旅遊市場究竟能否恢覆到疫情前水平，還要取決於疫情的變化。

氣候溫和 是誘客主因

遊客為何如此鐘愛三亞？每日經濟新聞報導，從旅遊從業者看來，溫暖的氣候是吸引民眾的最根本原因。天氣預報顯示，三亞這段時間的氣溫一直在攝氏25度左右。相比之下，廈門19度、麗江11度、大理13度、廣州18度、北海17度，就連同處海南島的海口市，氣溫也只有18度，遠比不上三亞。

良好的空氣質量，加上溫暖的氣候，讓三亞當仁不讓的成為春節期間最熱門的度假城市。

這些平替城市 也大受青睞

在三亞打響旅遊市場復甦第一槍之後，高價的機票酒店價格也讓不少遊客望而卻步。不少遊客開始將目光盯在一些稍顯冷門的城市，考慮作為三亞等城市的「平替」(平價替代品)目的地。氣候溫暖的北海、萬寧等地開始走熱，甚至有用戶在旅遊平台上放出三亞「平替」攻略。

北海 五星級一晚千元

北京商報報導，「接下來的春節，三亞旅遊會更火，但是春節假期一晚3000多元（人民幣，下同，約440美元）的酒店確實有點貴，看看有沒有其他暖和的地方可以去的。」準備計畫春節出遊的李女士一邊說著一邊拿手機搜尋著。「我覺得北海就不錯，氣溫適宜還有海景，五星酒店高級房一晚1000元左右，漲幅不算特別大。」

去哪兒平台有用戶稱，北海市位於廣西最南端，地處低緯度，冬季氣溫在20度左右，潔凈的海水、細膩的白沙、鮮活的海鮮是吸引力所在。尤其「北海在春節期間的機票+酒店價格僅為三亞的三分之一」讓用戶動心，海南萬寧、陵水；廣東汕頭、陽江等地，也成為了平替的選擇之一。

除了北海、萬寧等，目前西雙版納、大理熱度也開始飆升。

據攜程數據，「療癒遊」成為「陽康」最愛——體現在目的地上，氣候溫潤、陽光充足的南方和海島城市較往年熱度更勝一籌。

珠海、西雙版納、大理、廈門、海口、騰衝、北海等北回歸線附近及以南城市熱度飆升，這些目的地的攜程機票預訂量增幅均超過一成，其中抵達西雙版納的機票預訂量同比增長71%，增幅第一。

攜程數據還顯示，元旦西雙版納酒店均價為804元，價格漲幅最高，達到1.7倍；大理漲幅次之，為36%，均價為601元。

住宿價格低與溫暖的氣候條件，無疑是遊客們選擇三亞「平替」目的地主要考慮因素。

「現在三亞熱度太高了，陵水相較於三亞住宿要便宜很多。比如分界洲島的酒店春節期間也只漲價到了800-1000不等。」遊客鄧女士說道。以海南分界州島釣魚會所高級臨海閣雙床房為例，據攜程App顯示，1月21日入住該房型最低價格為1059元，較平日增長了300元左右。

大理 溫度舒適價更低

談及春節的旅遊，遊客璨璨則選擇了雲南大理。「除了大理民宿價格更親民以外，和爆火的三亞比起來，大理的溫度和氣候同樣很舒適。這時候三亞下不了海，也是在恒溫遊泳池，意義不大。」

璨璨說，「我預訂房間很早，是從12月20日開始訂的，要長住一個月多月，那時元旦預訂還沒起，機票住宿價格還沒漲很多，三亞民宿高出大理三倍，元旦漲了更多。」

陵水 一樣有沙灘美景

報導指出，途家民宿副總裁胡陽分析，現階段用戶更在意的是享受假期，並不是打卡網紅地，用同樣的價錢讓假期舒適感延長，不失為更好的一種選擇。

北京第二外國語學院旅遊科學學院教授谷慧敏分析表示，消費者在選擇三亞平替時，會更加看重酒店的性價比、氣候條件等。相對而言，陵水、北海、萬寧等地同樣具有較好的沙灘資源，並且價格具有優勢。