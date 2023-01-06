北京「新工體」落成 陸首批國際標準專業足球場

歷時兩年多的改造復建，據北京市重大項目建設指揮部辦公室6日發布的訊息，北京新的「工人體育場」已整體亮相，代表這個大陸全國首批、北京首座的「國際標準專業足球場」，已正式落成，具備完整辦賽能力。

據澎湃新聞報導，「新工體」在繼續保持原有橢圓形造型、外立面形式和比例、特色元素的基礎上，保護並恢復工體建設初期重要特色元素，如雕塑、建築裝飾構件等。

北京市重大項目辦相關負責人指出，下一步，將繼續做好周邊環境整治提升和商業配套施工收尾，整個項目將在今年3月底全部施工完畢，重新恢復最初開闊舒朗空間形態的「新工體」將正式對外亮相。

報導稱，「新工體」是針對承辦高等級足球賽事而專門進行的相關設計，完全按照FIFA關於專業足球場的相關標準進行設計和施工，對標國際標準。例如6.8萬個座位的C值（視線升高值）全部符合FIFA要求，並配合歐洲主流的「看台碗」，使現場觀賽體驗得到極大提升，和在看台區新增了三條環形LED螢幕，足球場南北兩側新增300平方公尺大螢幕等。

北京市重大項目辦指稱，除了體育賽事功能提升外，改造後的「新工體」地上僅保存足球場一個單體建築，其他地方全部建設為佔地面積約10萬平方公尺的城市體育公園，和3萬平方公尺的湖區，成為一個以球場為核心的開放型城市體育公園。