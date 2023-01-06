快訊

1/6【早晨財經速解讀】 台股量放大 封關前最後一搏?

老公自清影片竟是「偷她手機」取得？小甜甜震驚：誰指使你說謊

音樂救國？《貝多芬傳》民國譯本的兩岸出版差異

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網紅買20部掃地機械人幫忙大掃除 開箱實測中伏：簡直是玩具

香港01／ 撰文：安祖娜
上海網紅小翔日前於微博上載影片，稱網購時發現1部售價僅為26.8人民幣（約120元台幣），而且同時擁有3項功能的掃地機械人，決定一口氣購入20部一試功效。（微博影片截圖）
上海網紅小翔日前於微博上載影片，稱網購時發現1部售價僅為26.8人民幣（約120元台幣），而且同時擁有3項功能的掃地機械人，決定一口氣購入20部一試功效。（微博影片截圖）

農曆新年將至，不少人也準備大掃除，徹底清潔家居。大陸有網紅上載影片，稱網購時發現1部售價僅為26.8人民幣（約120元台幣），而且同時擁有3項功能的掃地機械人，由於價錢非常便宜，決定一口氣購入20部一試功效。沒想到他開箱實測清潔結果時，掃地機械人竟只能清理1塊紙屑，吸力令人大失所望，令他哭笑不得，不禁狠批：「簡直就是個玩具！」

上海網紅小翔日前於微博上載影片，表示在網購平台看到1部售價為26.8人民幣（約120元台幣），標榜擁有「吸掃拖三合一」功能的掃地機械人。他認為該掃地機械人不但便宜，而且附有多項零件，功能似是非常全能，以為幸運「執到寶」，決定直接購入20部進行實測。

當掃地機械人運抵後，小翔隨即拍片開箱，發現機身呎寸非常迷你，而且吸入垃圾的位置細小，不禁懷疑其清潔能力。他於是在桌上準備了大堆紙碎，開動機械人自動清潔，以測試其吸力及效能，沒料機械人於桌面運行一輪後，竟只吸入了1塊紙屑，最後更直接轉到桌邊墮下。桌面測試失敗後，小翔再於紙箱內放置紙碎進行測試，沒料掃地機械人疑似故障，不斷往上方運轉，然而箱的紙碎卻只有一少部分被吸走，部分更卡於機底的吸口。

哭笑不得的小翔索性將20部機械人的包裝全部拆開，同時放於家中地面開動，「一個人掃一點，總能掃乾淨吧？」。片中可見，20部機械人同時亂竄及轉動，場面壯觀又滑稽，但清潔表現卻令小翔非常失望，他不禁狠批：「簡直就是個玩具！這也是能拿來賣的？」

影片引來大批網民留言，紛紛笑稱「知足吧，遙控車都不止這個價」、「看完以後覺得可以給我兒子入這個玩具了」、「這什麼新型電子寵物」、「錢沒地方花可以給我嗎」、「笑死了，我家也有一個，頭髮絲都能繞住它的腳，讓它停止遛彎」。

延伸閱讀：

買到「智障型」吸塵機械人　奇妙自殺式行為笑爆網友：前世是貓？

一屋臭崩崩！掃地機械人「掃出一地屎」網民爆笑：隔住個芒都覺臭

文章授權轉載自《香港01》

網紅 人民幣 網購 上海

延伸閱讀

過年大掃除 從跪婦到貴婦！優雅待客秘訣就是它

阿姨「降落」！網紅阿翰親繪「黑松沙士春節限定版」

網紅模仿山下智久《今際2》猛肌　網一看：進擊的巨人！

網紅「小玉」製作換臉謎片 再判賠女YouTuber 50萬元

相關新聞

玩家傻眼超氣氣！CAPCOM遊戲調查直接忘掉Xbox這台家機了…

你記得現有三大家機（又稱「電視遊樂器」）是哪些嗎？日本電視遊戲軟體公司和發行公司「卡普空（CAPCOM）」日前進行一項年終調查，詢問到「喜歡在哪些平台購買遊戲」，竟把Xbox直接放生未納入選項之中，讓該平台玩家相當傻眼。

網紅買20部掃地機械人幫忙大掃除 開箱實測中伏：簡直是玩具

農曆新年將至，不少人也準備大掃除，徹底清潔家居。大陸有網紅上載影片，稱網購時發現1部售價僅為26.8人民幣（約120元台幣），而且同時擁有3項功能的掃地機械人，由於價錢非常便宜，決定一口氣購入20部一試功效。沒想到他開箱實測清潔結果時，掃地機械人竟只能清理1塊紙屑，吸力令人大失所望，令他哭笑不得，不禁狠批：「簡直就是個玩具！」

外表毫不起眼的狗狗專用智慧項圈 竟然能追蹤毛小孩的心臟活動

如果要讓你家的寶貝狗狗戴上這款單調、無趣、只有全黑設計的狗項圈，你會願意嗎？多數的飼主肯定不太買單。會讓人跌破眼鏡的是，這項圈雖然毫不起眼，但具有心臟活動追蹤技術，可以監測毛小孩的呼吸、心跳等，還能將資料同步傳送到手機，讓主人們就算上班也能關注狗狗的情況。

老司機片片掰了！上古神獸級成人網站「ThisAV」突關閉 這網站招手「腥腥」相惜

崩潰了！被網友稱為「上古神獸」等級的香港免費成人網站「ThisAV」，網站驚傳無預警關閉，引起網友討論，網友感傷表示「一些舊經典片只有那（邊）有。」還引起另一個色情網站感性留言「因為你，很多人才能一夜好眠」。

回來了？Epic Games執行長暗示《要塞英雄》將重返蘋果iOS平台

過去因為app內支付爭議，導致《要塞英雄》 (Fortnite)被蘋果以違反規定為由從App Store下架，但Epic Games執行長Tim Sweeney卻在稍早的推文中暗示《要塞英雄》即將回歸iOS平台。

挑戰微信霸主地位？ 抖音推出電腦版軟體「抖音聊天」

大陸短影音平台抖音近日在官網上線一款桌面端聊天軟體，名為「抖音聊天」，提供Windows和Mac用戶端，該軟體神似微信電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。