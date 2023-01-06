網紅買20部掃地機械人幫忙大掃除 開箱實測中伏：簡直是玩具

農曆新年將至，不少人也準備大掃除，徹底清潔家居。大陸有網紅上載影片，稱網購時發現1部售價僅為26.8人民幣（約120元台幣），而且同時擁有3項功能的掃地機械人，由於價錢非常便宜，決定一口氣購入20部一試功效。沒想到他開箱實測清潔結果時，掃地機械人竟只能清理1塊紙屑，吸力令人大失所望，令他哭笑不得，不禁狠批：「簡直就是個玩具！」

上海網紅小翔日前於微博上載影片，表示在網購平台看到1部售價為26.8人民幣（約120元台幣），標榜擁有「吸掃拖三合一」功能的掃地機械人。他認為該掃地機械人不但便宜，而且附有多項零件，功能似是非常全能，以為幸運「執到寶」，決定直接購入20部進行實測。

當掃地機械人運抵後，小翔隨即拍片開箱，發現機身呎寸非常迷你，而且吸入垃圾的位置細小，不禁懷疑其清潔能力。他於是在桌上準備了大堆紙碎，開動機械人自動清潔，以測試其吸力及效能，沒料機械人於桌面運行一輪後，竟只吸入了1塊紙屑，最後更直接轉到桌邊墮下。桌面測試失敗後，小翔再於紙箱內放置紙碎進行測試，沒料掃地機械人疑似故障，不斷往上方運轉，然而箱的紙碎卻只有一少部分被吸走，部分更卡於機底的吸口。

哭笑不得的小翔索性將20部機械人的包裝全部拆開，同時放於家中地面開動，「一個人掃一點，總能掃乾淨吧？」。片中可見，20部機械人同時亂竄及轉動，場面壯觀又滑稽，但清潔表現卻令小翔非常失望，他不禁狠批：「簡直就是個玩具！這也是能拿來賣的？」

影片引來大批網民留言，紛紛笑稱「知足吧，遙控車都不止這個價」、「看完以後覺得可以給我兒子入這個玩具了」、「這什麼新型電子寵物」、「錢沒地方花可以給我嗎」、「笑死了，我家也有一個，頭髮絲都能繞住它的腳，讓它停止遛彎」。

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文章授權轉載自《香港01》