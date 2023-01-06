錢鍾書故居客廳開放 分5主題空間

江蘇省無錫市以錢鍾書故居打造的「鍾書客廳」1月4日正式對外開放。

新華社報導，錢鍾書故居是江蘇省文物保護單位，位於無錫市梁溪區新街巷，錢鍾書先生在此度過了青少年時期。故居前後共四進，前兩進由錢鍾書祖父錢福烔建成於1923年，後兩進由叔父錢基厚續建於1924年。前兩進常年對外開放，後兩進由於種種原因一直未得到充分利用。

2019年至2021年，無錫市投入人民幣4億多元，對153棟名人故居和歷史舊址進行修繕，錢鍾書故居由此完成了新一輪修繕。2022年，無錫市又推出「百宅百院」活化利用工程，擬用3年時間，完成100個故居舊址的活化利用項目。利用錢鍾書故居後兩進打造的「鍾書客廳」項目被列入首批活化利用項目之一。

無錫市東林書院和名人故居管理中心主任榮駿炎表示，「鍾書客廳」項目於2022年9月啟動，整個客廳劃分為展陳文化區、閱讀體驗區、特色文創區、戶外沙龍區、文化休閒區等5個主題空間，展示了錢鍾書先生的精神世界和錢氏家族的事跡風貌。

「鍾書客廳」推出了一系列創意項目，人們可以在這裡靜心聆聽錢鍾書經典文學作品片段、免費借閱錢氏家族著作、發表閱讀感言、欣賞以「圍城」為主題的沉浸式全息投影片段等。