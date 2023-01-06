錢鍾書故居客廳開放 分5主題空間

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導

江蘇省無錫市以錢鍾書故居打造的「鍾書客廳」1月4日正式對外開放。

新華社報導，錢鍾書故居是江蘇省文物保護單位，位於無錫市梁溪區新街巷，錢鍾書先生在此度過了青少年時期。故居前後共四進，前兩進由錢鍾書祖父錢福烔建成於1923年，後兩進由叔父錢基厚續建於1924年。前兩進常年對外開放，後兩進由於種種原因一直未得到充分利用。

2019年至2021年，無錫市投入人民幣4億多元，對153棟名人故居和歷史舊址進行修繕，錢鍾書故居由此完成了新一輪修繕。2022年，無錫市又推出「百宅百院」活化利用工程，擬用3年時間，完成100個故居舊址的活化利用項目。利用錢鍾書故居後兩進打造的「鍾書客廳」項目被列入首批活化利用項目之一。

無錫市東林書院和名人故居管理中心主任榮駿炎表示，「鍾書客廳」項目於2022年9月啟動，整個客廳劃分為展陳文化區、閱讀體驗區、特色文創區、戶外沙龍區、文化休閒區等5個主題空間，展示了錢鍾書先生的精神世界和錢氏家族的事跡風貌。

「鍾書客廳」推出了一系列創意項目，人們可以在這裡靜心聆聽錢鍾書經典文學作品片段、免費借閱錢氏家族著作、發表閱讀感言、欣賞以「圍城」為主題的沉浸式全息投影片段等。

錢鍾書

延伸閱讀

紅樓夢迷必收！曹雪芹的北京故居拆除又重建 再現風華

臺靜農故居龍坡丈室重現 台大修繕近尾聲將做人文會館

世界罕見靈獸「雪虎寶寶」首露面 身價7位數品種曝光：出現機率10萬分之1

不忍文資淪廢墟 建商砸4000萬元修復方東美寓所

相關新聞

錢鍾書故居客廳開放 分5主題空間

江蘇省無錫市以錢鍾書故居打造的「鍾書客廳」1月4日正式對外開放。

廣角鏡／兔飾品迎春

1月5日，顧客在北京百榮世貿商城選購兔年飾品。農曆兔年春節臨近，各類「兔」元素飾品受到民眾青睞。

帶小朋友到KTV違法？大陸新修法列明禁止未成年人進KTV

近日防疫措施放寬，不少大陸民眾到KTV玩樂一番，有家長更帶同孩童前往，不過日後將被禁止了。根據新修訂施行的大陸《未成年人...

中國2023年春運將逾16億人次 釋放補償式返鄉

中國交通運輸部科學研究院預估，即將在7日展開的「春運」客運量最少超過16億人次，創近4年來新高，較2022年春運成長60...

北京飛上海班機準備起飛 男乘客突喊「會爆炸」還打空姐

1月3日晚上，網傳海南航空一個航班準備由北京飛往上海時發生意外，機上一名男乘客在飛機滑行準備起飛時突然衝至機艙前部攻擊乘務人員並大喊：「飛機會爆炸，全部人都會死」。

黑龍江鶴崗市-26℃ 供暖公司破產突停止供熱？

黑龍江省鶴崗市日最低氣溫達-26℃，供暖公司突然發通知要停止供熱，這讓鶴崗市寶泉嶺地區的居民們不知所措。另外，河北農村煤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。