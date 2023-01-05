兩孩之母遊上海迪士尼遭情侶插隊 男子制止反遭瘋狂亂抓、臉都花

一位帶著兩個孩子的媽媽，在上海迪士尼被一對情侶插隊並謾罵。有男遊客見義勇為，上前阻止，反而被情侶中的女子抓傷。隨後，情侶中的男子帶來迪士尼的工作人員。目前，警方已經介入，雙方正在調解中。

被插隊的媽媽韓女士表示，情侶插隊時碰到了她的孩子，隨後與自己發生爭吵。見義勇為的大哥過來勸阻後，被情侶中的女子先動手抓了臉，雙方起爭執後被拉開。隨後，情侶中的男子帶來了迪士尼的工作人員，警方也前來進行調解。

韓女士稱，「見義勇為大哥和他的家人都非常善良，如果沒有他們，我和孩子肯定會吃虧。」而見義勇為的男遊客則表示，當時看到這對情侶在欺負一個帶小孩的媽媽，覺得非常氣憤，就上去對峙，在爭吵推擠中被情侶中的女子抓破了臉。

見義勇為的男遊客稱，目前他的手似乎也有骨折的跡象，正準備去醫院檢查。不過，由於衝突過程中，他自己也有動手，警察讓他和該對情侶進行調解。他還表示，「不後悔出面，如果有下一次，還會做一樣的事情。」

網友點評：

希望迪士尼能阻止插隊的人，遊樂園是最快樂的地方，被插隊真的很影響心情 插隊插得這麼理直氣壯還打人 最好帶著好心的大哥去打個狂犬疫苗 這對情侶素質真的不是一般的差，應該曝光他們 最討厭插隊的，連小孩都不如 不能讓好人吃虧 迪士尼真的有很多插隊的人，還不聽勸

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文章授權轉載自《香港01》