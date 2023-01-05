「我們都還很小」 酒店偷拍！情侶入房驚見針孔鏡頭崩潰…已傳10TB床片

出門在外住酒店在所難免，但要小心被偷拍！河南洛陽一間酒店近日被發現房內竟然裝了針孔攝影機，並對着睡床的位置拍攝，更已拍下並傳送了十幾TB容量的檔案，令受害人崩潰擔憂影片外流，「我們（年齡）都還很小」。

綜合媒體報導，涉事酒店為河南洛陽宇博精品酒店，情侶小姚及女友近日入住該酒店，其間修讀電腦科目的小姚，發現對着睡床的電視機底部有異常，懷疑是偷拍鏡頭，於是報警。

警方到場拆開電視機，確認內裏果然藏有針孔攝錄機，鏡頭更對着睡床位置拍攝。更令人驚訝的是，這部攝錄機已通過路由器傳送了逾10TB容量的影片，「數據有幾百萬位元組（Byte）」，暫未知傳送到哪裏。

酒店事後檢查了所有房間，並向小姚及女友賠償，但他們直言還是感到十分害怕，因他們仍很年輕，女友還是大學生，「（我們）都還很小，該如何去面對這件事情……」。

事件引來熱議，不少網友都感到難以置信，「我在這酒店住了好久……」、「經常出差住酒店，我現在很慌」、「酒店太危險，每次去住酒店都穿衣服睡覺」。也有網民認為酒店接待客人前應先檢查清楚房間，「不應該讓客人住酒店承擔這種擔驚受怕，酒店從業者應該有應對的方法」、「酒店最好定期檢查下自己的房間」、「酒店不能在客人入住前進行專業的檢查嗎？」。

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文章授權轉載自《香港01》