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旅客吞吐量949萬人次 哈爾濱機場東北居冠

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

哈爾濱機場3日發布消息，截至2022年12月31日，哈爾濱機場共實現運輸飛行起降81535架次，完成旅客吞吐量949萬人次，完成貨郵吞吐量9.65萬噸，繼2015至2020年之後，旅客吞吐量再次成為東北地區第一。

中新社報導，2022年，哈爾濱出現的多輪疫情致使哈爾濱機場客運業務受到嚴重衝擊，哈爾濱機場客流持續低位運行，4月份，旅客吞吐量僅為14.8萬人次。

二十條優化措施、新十條發布以來，哈爾濱機場積極協調多家航空公司恢復多個城市的航班，開通了哈爾濱至北京大興快線、哈爾濱至烏蘭巴托國際航線，加密了海口、三亞、重慶、成都、深圳等城市的航班。 　　

同時，對接各大學實際需求增開了長沙、武漢、石家莊、濟南、成都、貴陽、呼和浩特等城市的包機航線，為廣大旅客出行提供了便利。 　　

此外，哈爾濱機場還聯合航空公司開展線上線下宣傳和航線推介，為民眾推出了一系列優惠航線航班及機票優惠政策，刺激了哈爾濱旅遊消費市場，帶動了哈爾濱機場旅客吞吐量快速復甦。 　　

數據顯示，目前，哈爾濱機場每日進出港航班300餘架次，旅客吞吐量逾3.8萬人次，已恢復至疫情前的70%以上。

隨著第39屆中國哈爾濱國際冰雪節即將啟幕，哈爾濱機場將搶抓冬季冰雪旅遊有利契機，積極協調各航空公司通過加密航線、調換寬體機型等措施，不斷滿足民眾出行需求。

機場 航線

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