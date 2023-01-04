山東老人跌進冰湖！女輔警不顧「生理期來、染疫才康復」跳湖救人被讚女英雄！

救人揚善！山東1名女輔警散步時見到有老翁意外跌入冰湖，不顧自己剛剛「陽康」(驗出陽性後康復)3日，又正值生理期，奮不顧身進冰湖救人。有民眾見狀，將她救人的善舉拍下，而影片曝光後，網友大讚她英勇善良，「必須點讚」、「又美又颯」。

根據《閃電新聞》報導，事發於12月31日，山東省乳山市湖面冰層碎裂，1名老翁不慎跌入其中，恰巧與家人路過的女輔警張鑫圓二話不時，即時上前拯救老人。其間冰面破裂，她也一同落入冰湖中。她未有絲毫猶豫，即時拉着老人奮力向岸邊游去。

從影片可見，有路人尋來長竹竿伸給他們抓住，同行的家人都叫張鑫圓先上來，但她卻示意先救老人，並表示「我沒事，我年輕」，她的媽媽在旁心疼不已，開口說：「妳生理期來了」，但是張鑫圓仍然堅定地救起老人。

張鑫圓事後表示當日天氣寒冷，情況危急，一心只想趕緊救人，「救人是我的本能，也是職責所在，當時如果換做其他人肯定也會做出跟我一樣的選擇」。而她的同事就透露，張鑫圓一向熱心助人，當日她其實剛從新冠康復3日，救完人當晚就發燒，「這事只要她在旁邊，肯定第一時間就衝上去，她是一個非常熱心的人」。

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文章授權轉載自《香港01》