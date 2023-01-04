滑雪泡溫泉 貴州人潮回來了

「元旦假期迎來了遊客小高潮，每天有上千人來滑雪。」貴州省六盤水市玉舍雪山滑雪場總經理戴東輝2日受訪說，除貴州遊客還有成都、重慶等地的遊客，100間客房元旦期間滿房。

中新社報導，2023年元旦假期，大陸旅遊市場逐步回溫，遊客出遊熱情攀升。在貴州，滑雪、泡溫泉成了假期遊客消費首選。在玉舍滑雪場可見，不少遊客身著滑雪服、踏著雪板盡情馳騁，他們中既有技巧嫻熟的滑雪老手，也有不斷摔倒又站起來繼續向前的滑雪新人，大家或疾馳而下，或蹣跚前行，共同感受冰雪運動帶來的快樂。

「滑雪是冬天應有的樣子。」重慶遊客李桐說，滑雪在大陸南方畢竟是件新鮮事兒，趁元旦假期就帶著家人過來體驗一把。

除傳統的單板滑雪、雙板滑雪外，玉舍滑雪場還開放了戲雪區，遊客可以體驗雪地過山車（雲霄飛車），也可以回味兒時的快樂——梭坡坡，即坐著從坡頂滑行到坡底。為豐富當地民眾生活，滑雪場開放了夜場滑雪。

「白天遊客在滑雪場滑雪和玩雪，晚上他們就在不遠處的彝族村寨體驗篝火晚會。」戴東輝說，2022年12月8日就開放了初、中級道的滑雪、戲雪區，讓客人比往年提前15天體驗冰雪樂趣。

在大陸「公園省」貴州，遊客冬天除了打卡滑雪，還有泡溫泉。貴州溫泉泉水普遍富含氡、硒等對人體有益的微量元素，現有溫泉旅遊資源303處。「中國溫泉之鄉」貴州石阡縣元旦假期迎來了2023年首個旅遊小高峰。

為推動旅遊市場加快復甦，2022年12月中旬，貴州推出了歷時兩個半月的冬遊貴州優惠活動，遊客可享受「一免三減半」，即免門票、自駕高速公路通行費五折、住宿費五折、購買商品五折的優惠。