點字成景 畫魚優游 北京體驗

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
teamLab最大規模的沉浸式美術館，奇幻的藝術作品，吸引了大批參觀者。圖／本報北京傳真
teamLab最大規模的沉浸式美術館，奇幻的藝術作品，吸引了大批參觀者。圖／本報北京傳真

teamLab最大規模的沉浸式美術館，近日在北京朝陽大悅城頂層開館。teamLab是起源於日本的數位藝術創作團隊，創立於2001年，由藝術家、程式師、工程師、CG動畫師、數學家和建築師等各個領域的專家組成。其作品以強大的沉浸感著稱，帶來身臨其境的觀看與互動體驗。此次teamLab為北京帶來則是最大規模的常設展覽。

在北京開館的teamLab無相藝術空間，展館挑高11公尺，總面積約10000平方公尺，是teamLab在全世界規模最大的沉浸式美術館，展覽現場首度公開了多件全新力作。作品《自律抽象畫，從宇宙到自身存在的連續現象》由無數個光點組成，每個光點都會根據各自不同的節奏變換著顏色和音調，彼此靠近的光點之間會出現同步現象。人如果接觸這些光點，光點的明暗與色相周期就會產生變化。

「媽媽你看，下雨了！」在《多麼可愛而又美麗的世界》展區，一名小朋友在觸摸牆上的「雨」字後，看到雨點密集落下，興奮地拍起了手。「雷」、「雨」、「花」、「虹」、「蝶」等一個個漢字從頂部緩緩降落。當人們觸摸漢字時，就會觸發其對應的現象：驚雷閃過、大雨驟降、花朵盛放、彩虹出現……。不同事物間會互相影響；當有風吹過時，雨、雪和花就會受到風的吹拂，鳥兒會在樹木上駐足，而蝴蝶則圍繞花朵起舞。

人氣最旺盛的，要數「運動森林」和「共創！未來園」部分的作品。觀眾可以在《彈彈跳跳床宇宙》，通過站立、跳躍、下沉，感受時空扭曲、星塵匯集、星球誕生；也可以在《塗鴉自然》中，共同描繪出各種生物，並使其進入作品的生態系統中，繁衍生息；還可以在《彩繪海洋》中，讓自己畫出的金槍魚「游」到世界各地的teamLab展館。

北京 美術館 團隊

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