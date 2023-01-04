南航首發 深圳直飛荷蘭
中國南方航空公司深圳至阿姆斯特丹航線1月2日正式開通。首航航班CZ8091於當日1時50分從深圳機場順利起飛。這是疫情防控進入新階段後，南航在深圳開通的首條國際航線，也是深圳機場第一條直飛荷蘭的航線。
中新社報導，據瞭解，該航線每周兩班，周一、周三執行，由空客A330寬體機執飛。去程01：50由深圳起飛，當地時間08：00到達阿姆斯特丹，回程在當地時間14：10由阿姆斯特丹起飛，次日09：00到達深圳。
南航方面提醒旅客，因深圳至阿姆斯特丹起飛時間是淩晨1：50，旅客需在起飛日期前一天晚上抵達深圳機場辦理值機。
前往阿姆斯特丹的旅客需提前準備好申根簽證，需持有效期大於三個月的護照，如果旅客經阿姆斯特丹轉機去其他國家，需準備好目的地國家的簽證。
截至2022年12月底，南航在深圳已經恢復4條國際航線，包括深圳至雅加達、莫斯科、杜拜、新加坡航線。隨著深圳直飛阿姆斯特丹航線的開航，南航在深圳運營的國際航線達到5條。2023年南航深圳分公司正逐步推進菲律賓、越南、柬埔寨、泰國等地的航線恢復，並計畫加密印尼的航班，持續加強與深圳產業高度關聯城市的連通性，為推進高水平對外開放搭建更暢通的空中通道。
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