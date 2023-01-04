綿茂公路開通 築起黃金走廊

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
位於崇山峻嶺中的綿茂公路，是大陸在建公路中地質條件最複雜、施工難度最大、危險性最高的公路之一。圖／本報四川德陽傳真
位於崇山峻嶺中的綿茂公路，是大陸在建公路中地質條件最複雜、施工難度最大、危險性最高的公路之一。圖／本報四川德陽傳真

去年12月27日上午，四川省綿竹市至茂縣公路（簡稱「綿茂公路」）建成通車。作為2008年「5.12」汶川特大地震災後重建中最為艱巨的工程，這條歷時14年修建而成的公路，不僅打破了千百年來德陽和阿壩州「相鄰不相通」的困境，更將切實帶動兩地經濟、旅遊發展。

綿茂公路起於綿竹市漢旺鎮，止於茂縣光明鎮，穿越龍門山斷裂帶，是連接德陽與阿壩的紐帶。道路全長近56公里，是大陸在建公路中地質條件最複雜、施工難度最大、危險性最高的公路之一。2009年9月8日，綿茂公路正式破土動工；但在2010年8月13日，一場特大泥石流席捲綿竹清平，600餘萬方泥石流傾瀉而下，導致該段在建橋梁、隧道幾乎被完全掩埋。

經專家研究調整後，2013年5月，綿茂公路再次開工建設，經歷9年艱辛過程。「4條地震斷裂帶、21個堰塞湖和無數崩塌體，山洪、泥石流、山體滑坡是常見的自然災害。每年汛期，山洪都會沖毀公路建設便道，來年重修便道、避嚴寒，施工難度非常大。」建設方負責人感慨不已。

如今，建成後的綿茂公路，讓德陽綿竹與阿壩州茂縣、松潘和九寨溝連為一體，共同構建起「大九寨」旅遊環線的黃金走廊。同時，綿茂公路也為兩地產業協同發展帶來了新機遇，把阿壩州豐富的礦產資源優勢、綠色電量優勢與綿竹「硫磷鈦鐵鋰」迴圈經濟產業優勢高效結合起來。

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