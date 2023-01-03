陸客出巢擠爆風景區 突降雪被困山上1小時狂喊「退票」

元旦假期，不少人都趁機外出遊玩，但網傳大量遊客周日（1日）被滯留在河南洛陽老君山風景區，當時山上異常大雪，不少人在場高喊「退票」。

多名遊客反映，周日在河南洛陽老君山遊玩時，被困滯留山上長達1小時。

網傳影片顯示，大批遊客在一處山頂的平台上擁堵，寸步難行。有遊客的帽頂積了一層薄雪，多人不停地大聲喊「退票」。有拍片者稱「上不去金頂，集體退票，沒來的不要來了」。

有遊客稱，當天開車4小時到達老君山景區，為了坐一級索道排隊2小時，下索道後走樓梯，又因為道路結冰擁堵約1小時，「漫天大雪，在山上都快被凍透了」，直至當晚10時許才得以下山。

景區客服證實網傳情況屬實，並表示部分遊客上山時間較晚，與下山遊客方向相對，才發生擁堵，且山頂下雪導致路滑，遊客難以下山。

據該景區官方預約購票小程序顯示，景區上山時間為上午8時至下午3時半。前述客服表示，一般建議遊客下午3時前上山，但元旦當天下午3時後仍有遊客堅持上山，「人家都大老遠來了，非要上，我們也沒辦法」。

中國大陸河南洛陽老君山風景區遇元旦連假人潮，1日遊客塞爆風景區齊喊「要退票」。圖取自微博

景區發布情況說明稱，事發於周日中午約11時半，景區山頂開始降雪，部分路段開始結冰、打滑；下午約4時，景區峰林上站出口和通往十里畫屏、遊客步行下山必經三岔路口-青雲洞觀景平台開始出現擁堵。

景區稱，當時立即派人到場維持秩序，約40分鐘後，擁堵情況得以改善，遊客已疏散。景區已對該區域作出整改，一是連夜鏟冰、除冰；二是加強該區域組織管理，加派工作人員維持秩序；三是加強該區域及山頂其它人流密集區域客流監控，客流高峰時段及時有效進行分流；四是對不願上山也不願等待的遊客未消費的索道票進行退票處理。

老君山景區官方微信號曾在去年12月31日發布入園須知，稱景區嚴格落實「限量、預約、錯峰」疫情防控工作要求，所有遊客需線上實名預約購票，實名制驗證入園。

去年11月28日，老君山景區因設施設備維護保養暫停對外開放，同年12月9日才恢復營業。隨後，景區多次推出優惠活動吸引遊客，包括在「雙12」期間發放優惠門票，今年1月1日至1月31日，景區每日發放3000張限量免費門票。

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文章授權轉載自《香港01》