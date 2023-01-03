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江西中歐班列 今年贛州首發

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

一趟滿載100標箱陶瓷餐具、吸頂燈、兒童玩具、牙膏等出口貨物的中歐（亞）班列1日從贛州國際陸港發出，將由霍爾果斯口岸出境，抵達烏茲別克（塔什干）、哈薩克（阿拉木圖）等多個中亞國家。這是2023年江西省開出的首趟中歐（亞）班列。

中新社報導，贛州國際港站黨支部書記曹輝林介紹說，針對今年江西省首趟中歐（亞）班列的開行，該站優化作業流程，貨運人員協調配合、有序銜接，確保班列及時對位、編組、上線，準點開出。

截至目前，「客家搖籃」江西省贛州市中歐班列覆蓋中亞5國及歐洲22個國家151個城市，已形成由新疆阿拉山口、霍爾果斯，內蒙古二連浩特、滿洲里，黑龍江綏芬河五個口岸進出境格局。

大陸鐵路部門統計數據顯示，贛州國際陸港已累計開行中歐班列超1200列，開行鐵海聯運三同班列和內貿班列超11000列。

2023年，贛州國際陸港將繼續完善國際貿易通道、加強物流樞紐設施建設，推進江西贛州更好融入共建一帶一路，打造對接融入粵港澳大灣區橋頭堡和內陸雙向開放新重鎮。

內蒙古 一帶一路 新疆

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