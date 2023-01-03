陸鄉村積極防控 力阻因疫返貧

大陸國家鄉村振興局局長劉煥鑫1日指出，統籌疫情防控與重點工作，落實新階段疫情防控各項舉措，盡最大努力把疫情影響降到最低。

中新社報導，大陸國家鄉村振興局日前印發通知，要求積極應對新型冠狀病毒感染，有效防止因疫因病返貧致貧，最大程度保護脫貧民眾的身體健康和生命安全，最大程度減少對鞏固拓展脫貧攻堅成果的影響。要把各項幫扶措施落細落實、到村到戶，有效防止因疫因病返貧致貧，堅決守住不發生規模性返貧的底線。

通知要求，切實發揮好防止返貧監測幫扶機制作用，把因新型冠狀病毒感染存在返貧致貧風險的農戶及時識別為監測幫扶對象。做好脫貧地區特別是偏遠山區物資供應、藥品保障、醫療救治、健康服務等工作。

大陸國家鄉村振興局表示，當前，新型冠狀病毒感染進入「迎峰轉段」新階段，又面臨歲末年初人群大流動，新型冠狀病毒感染防控形勢嚴峻複雜。脫貧地區醫療基礎薄弱，新型冠狀病毒感染直接影響脫貧民眾正常生產生活，容易帶來返貧致貧風險。

大陸國家鄉村振興局也表示，各級鄉村振興局要增強做好應對新型冠狀病毒感染鞏固拓展脫貧攻堅成果工作的責任感、使命感和緊迫感，行動要快，措施要實，銜接要暢，有效防止因疫因病返貧致貧，堅決守住不發生規模性返貧的底線。