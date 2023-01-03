10年建設 武漢躍升世界級地鐵城市

2023年第一縷陽光照亮著擁有百年歷史的武漢江漢關，鐘樓上清脆悠遠的鐘聲響徹長江兩岸。此時，在距離江漢關大樓地下30米深處隧道內，武漢地鐵2號線列車呼嘯而過，穿越萬里長江。

中新社報導，從2012年大陸首條穿越長江地鐵、武漢第一條軌道交通地下線路2號線開通運營，到近日兩條新線路投入運行，截至目前，武漢已開通運營軌道交通線路13條、在建項目12個，運營里程達到460公里。

國際上，一般將通車里程400公里作為世界級地鐵城市的門檻。

武漢地鐵集團建設事業總部總經理鄭光輝介紹，近10年來，武漢地鐵新增線路約400公里，形成從線到環、從環到網，主城成網、新城通線的軌道網絡，覆蓋武漢所有行政區和功能區，城市客運骨幹作用日益突出。

「兩江分割、三鎮鼎立」的地理格局決定了武漢城市交通最大的瓶頸是過江問題。過去10年，「軌道上的武漢」不僅刷新了武漢人的出行體驗、帶動沿線經濟發展，同時也構建起這座超大城市發展的新格局。

「地鐵2號線的開通，為當時的兩橋一隧減負效果立竿見影。」武漢地鐵運營有限公司清分中心總經理賀文嚴介紹，2號線過江客流由開通初期的日均2萬乘次，10年內穩步攀升，2019年最高達到了80萬乘次，總客運量達27億乘次。

賀文嚴分析，2號線開通後的10年，武漢共有6條地鐵線路穿越長江和漢江，過江分擔率超過60%。

如今，武漢地鐵與該市四大火車站和天河機場等重要交通樞紐無縫銜接，武昌、漢口之間來往從半小時縮短至4分鐘，光谷與武廣兩個核心商圈的公共交通出行時間縮短了一半以上。

「伴隨城市軌道交通建設進程加快，建設重點由優先建設主城區線路，解決三鎮分割、過江交通難題，轉變為聯通新城。」武漢市交通發展戰略研究院專家孫小麗表示，隨著武漢軌道交通建設由主城區向外圍延伸，已建成的線網有效支撐了「主城+新城」城市空間格局。

以近日新開通的前川線一期和16號線二期為例。前者串聯起武漢一南一北的江夏和黃陂兩區，進一步縮短新城組群與中心城區的時空距離；後者直達漢南通航產業園，為沿線新能源汽車產業項目提供出行便利的同時，將有效提升「中國車谷」武漢經開區區域輻射能力。

目前，武漢軌道建設已進入第四期規畫建設高峰。根據規畫，武漢將形成超過600公里的軌道交通網絡。