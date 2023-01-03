首列粵陝國際班列西安啟航 14天抵歐

2023年元旦零時，中歐班列長安號2023年新年班列暨首列粵陝（廣州—西安—歐洲）國際班列從西安國際港站啟航，標誌著粵港澳大灣區正式加入西安港「朋友圈」，長安號「+西歐」線路擴展至18條。

中新社報導，當日，滿載著家電、家具和日用品的50個集裝箱，搭乘中歐班列長安號，駛出西安國際港站，將一路向西，經阿拉山口口岸出境，14天左右抵達歐洲，全程11700餘公里。

「班列的開行實現了粵港澳大灣區和中歐班列長安號的快速對接。」西安自貿港建設運營有限公司總經理袁小軍說，粵陝班列將按照每周不少於1列的頻率開行，將進一步穩定廣東國際港站與西安國際港站的快速鐵路班列的公共物流服務，為兩地提供低成本、高效率的物流運輸。

「粵陝國際班列是廣東與陝西友好協作、共建國際物流新通道，推動中歐班列高質量發展的有力舉措。」廣東省廣物控股集團廣物國際物流投資發展有限公司副總經理鄧國縣表示，班列的成功開通將為兩省外貿企業構建快捷出口通道，加強中國大陸與一帶一路沿線國家和地區經濟交流合作。

鄧國縣表示，此外，將充分發揮粵陝兩省的資源優勢，推進包括中歐班列在內的多領域、深層次、全方位合作。

近年來，地處內陸的陝西加快對外開放步伐，全力構築內陸地區效率高、成本低、服務優的國際貿易通道。2022年中歐班列長安號全年開行突破4600列，運送貨物總重達400萬噸以上，開行量、重箱率、貨運量等核心指標穩居全大陸前列。

隨著「武西歐」「安西歐」「粵陝」等國際班列開行，「+西歐」集結線路達18條，中歐班列（西安）集結中心建設織線成網。

西安國際港務區管委會主任孫藝民表示，將著力提升中歐班列（西安）集結中心輻射帶動能級，優化中歐班列長安號境外段運行線路，提高長安號全程運行效率和客戶服務能力，持續推動中歐班列長安號高質量發展，為西安打造活力迸發的內陸改革開放重鎮，為推動共建一帶一路高質量發展貢獻力量。