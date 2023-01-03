廣西南寧機場航班增 聚焦東協樞紐

根據廣西南寧吳圩國際機場（簡稱南寧機場）消息，2022年，南寧機場已逐步恢復至新加坡、吉隆坡、金邊、曼谷等東協國家國際客運航線，周航班量恢復至11班。

中新社報導，南寧機場在加密現飛國際客運航線航班的基礎上，計畫陸續恢復至河內、胡志明、馬尼拉等東協國家首都及重點城市航線，加快推動恢復南寧國際客運航線。

同時，南寧機場以東協航線網絡布局為重點，全年新開7條、加密8條航線航班，目前累計開通國際貨運航線達16條以上，航線通達泰國、越南、新加坡、菲律賓、馬來西亞、印尼、孟加拉、印度等東協和南亞國家，駐場全貨機運力達到6架。 南寧機場提供的數據顯示，2022年，南寧機場共保障航班起降6.6萬架次；旅客吞吐量666萬人次；貨郵吞吐量15.2萬噸，其中，國際貨郵吞吐量突破7萬噸。其旅客吞吐量在中國大陸機場中排名第27位，較2021年排名上升1位；運輸架次、旅客吞吐量增幅均高於中國大陸千萬級機場和全民航平均水平。

2022年，南寧機場共計有52家航空公司參與運營航線共195條，其中，大陸國內航線176條，國際地區航線19條；通航城市達121個，其中，大陸國內城市103個，國際地區城市18個；引進航空公司新駐場飛機近10架，駐場運力單日最高超50架。

廣西是中國大陸唯一與東協國家陸海相鄰的省區，是西部陸海新通道的關鍵節點和陸海交匯門戶。近年來，廣西不斷完善交通物流基礎設施建設，提升陸海空互聯互通水平，加快構建面向東協的國際大通道。

2022年10月，南寧國際空港綜合交通樞紐工程竣工投運，填補廣西「空鐵聯運」空白；南寧機場改擴建工程（二跑道）宣布全面開工，有助南寧機場打造成為面向東協的門戶樞紐和國際航空貨運樞紐。

南寧機場表示，2023年，該機場將聚焦面向東協的門戶樞紐和國際航空貨運樞紐的雙樞紐建設，構建結構更合理、覆蓋更廣泛、服務更全面、中轉更便捷的航線網絡，更好服務民眾的出行需求，助力廣西加快融入共建一帶一路，構建面向東協的國際大通道。