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大陸發布31省份基本工資表 上海1.1萬元居首
大陸多地持續調高最低工資（台灣稱基本工資）。據大陸人社部官網2日發布大陸全國各地區截至1日最低工資標準情況，其中，上海月最低工資標準達到人民幣2,590元（約新台幣11,537元）居首。其次是深圳，月最低工資標準達人民幣2,360元（約新台幣10,513元）；第三名是北京，月最低工資標準達到人民幣2,320元（約新台幣10,334元）。
總體而言，除了滬京深三地以外，包括天津、河北、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、廣東、重慶、四川等11個地區月最低工資標準達到人民幣2,000元及以上。
而新的一年，大陸多地調高了工資。與2022年4月1日對比可發現，河北、雲南等地最低工作標準上調。
另一方面，如從時薪最低工資標準來看，北京時薪人民幣25.3元位居第一，上海最低時薪23元居次，天津時薪22.6元排名第三。
此前，大陸國家統計局編著出版的《中國統計年鑑2022》公布2021年31省份城鎮單位就業人員平均工資。數據顯示，2021年，全國城鎮單位就業人員平均工資保持增長態勢，全國城鎮非私營單位平均工資首次突破10萬元大關。
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