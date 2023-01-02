中國大城走過首波疫情 農村面臨爆發挑戰

北京及廣州一線大城陸續走過首波疫情，但春節恐造成第二波疫情再起；官方坦承今年城市民眾因可回家過年探親，恐出現報復性湧向農村的人流，擔憂醫療資源相對匱乏的農村疫情爆發。

中國大城疫情自去年12日中下旬快速擴散，中國科學院大學石耀霖院士近日透過模型分析，認為北京第一波疫情已經基本結束，已感染人數達到總人口保守估計為72%以上，激進的估計可達83%。

而廣東省廣州市衛健委表示，自去年12月23日以來，全市發熱門診就診患者人數開始從高位回落，單日就診量從高峰期的6萬人次降至1.9萬人次，預計將在農曆新年前進入流行尾期。

但值得注意的是，年齡較大、症狀偏重者的比例有所上升，廣州多家醫院把工作重心從「防感染」轉向「防重症」。

另中國工程院院士、上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院、轉化醫學國家重大基礎設施（上海）陳賽娟團隊與上海市公共衛生臨床中心范小紅團隊研究，也認為北京、廣州、上海、重慶等地首波輪疫情感染人數在2023年元旦前後趨於平緩。

一線大城疫情感染高峰漸過，北京、上海、杭州、武漢、南京多個城市跨年夜出現人潮，上海外灘再現武警「拉鏈式人牆」，河北石家莊更是萬人空巷。多城街頭、景區人頭湧湧，央視網報道，許多網友直呼：「熟悉的煙火氣回來了！」

不過，中國疫情恐還未能樂觀看待，中國疾病預防控制中心首席流行病專家吳尊友先前表示，這個冬季疫情將分為「一峰三波」來襲。

吳尊友認為，去年12月中旬到1月中旬將是首波疫情，以城市為主、第二波是1月下旬到2月中旬，春節前的人員流動造成第二波疫情上升、第三波是2月下旬到3月中旬，春節後返崗返工，疫情持續大概約3個月左右。

央視新聞今天報導，隨春節臨近，即將迎來城鄉之間人口的大規模流動，這勢必會導致新冠病毒的快速傳播。因為農村地區地域寬廣、人口龐大，但人均醫療資源有限，如何應對廣大農村地區的感染高峰，成為巨大的挑戰。

對此，國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝接受央視訪問時也認為，最擔心的就是經過3年了，大家都沒有回家過年，今年終於可以回家過年了，大家回家過年探親，有可能會出現報復性的城市人流高峰湧向農村，「所以我們更加擔心農村的疫情」。

焦雅輝說農村當前最重要的工作，首先是要保證藥能夠下去，而且供應的量一定要涵蓋春運的時間段甚至還要長；其次是，如果一旦有重症的這些人要能夠轉上來，最起碼能夠轉到縣醫院來救治。