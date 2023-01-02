大陸疫後元旦假期報復性出遊 三亞別墅1晚50萬台幣賣光

大陸放鬆防疫後的元旦首個小長假，多地景區客滿出現「報復性消費」。飛往海南的班機坐滿了人，三亞一處頂級別墅一晚要價12萬多人民幣輕鬆賣光，一家旅遊業者呼籲未預訂的遊客請勿前往，「以前我們是怕沒有單，現在是怕沒有車、房和船」！

九派新聞報導，許多「陽康人」（染疫後的康復者），已經坐上了前往三亞的飛機，呼吸著三亞溫暖的空氣，當地的旅遊業從業者們也迎來了春天。

據海南機場數據，元旦期間（2022年12月31日至2023年1月2日），海南機場旗下島內三機場預計共執行航班2300餘架次、運送旅客近32萬人次。

另據紅星新聞報導，來自河南洛陽的賈女士染疫康復後和男朋友一起飛往了三亞，距離她上次出門旅遊已經過去了三年。在往三亞的飛機上，幾乎坐滿了人。 令賈女士印象深刻的是，旅客很多都是帶著小孩的家長，機上也少有咳嗽聲，交流後發現許多都是陽康後才出來的人。

三亞的酒店民宿也開始忙起來。負責三亞酒店遊艇等一站式服務專案的周毅發出感慨。他說，「新十條」發布後，他合作的某別墅度假酒店幾天內幾乎售罄， 12萬（約50萬台幣）一晚的8人間、8萬一晚的6人間和7、8千的雙人間都被訂完。

海南免稅購物也在快速升溫。紅星資本局報導，從2022年12月20日起，店內的客流和銷售額每天都在上漲，達到了12月份的峰值，相當於恢復到2022年1月的量。

海口海關表示，2022年12月13日至19日，海南離島免稅單日銷售金額，已連續7天超1億元，免稅市場逐步回暖。三亞海關統計， 2022年12月25日至31日，三亞海關共計監管離島免稅銷售5.9億元，6.5萬人次，60.3萬件。

除了海南三亞，多地都出現客流高峰。四川省內瓦屋山、峨眉山、西嶺雪山、二郎山更紛紛向遊客提示， 呼籲未預訂的遊客請勿前往。