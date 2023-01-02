快訊

提升心肺功能、舒緩腰痠背痛 5分鐘腹部核心訓練還你好腿力

退伍憲兵IG貼出營區打麻將照片 軍方今下重手全法辦

蔡英文在說服誰？郭正亮爆兵役延長內幕 下任總統恐遇一難題

傳變種病毒易腹瀉 中國民眾搶退燒藥又囤止瀉藥

中央社／ 台北2日電

中國疫情正進入重症高峰，因有說法稱Omicron變種病毒株易導致腹瀉，民眾搶完退燒藥後改搶止瀉藥「蒙脫石散」，一些購買藥品的電商平台已經顯示沒貨，但專家提醒沒必要囤藥。

綜合陸媒報導，最近全球各地陸續出現Omicron變種病毒株XBB，2022年12月31日晚間，一張「關於XBB1.5毒株在美國登頂，大家要囤點蒙脫石散、整腸生、諾氟沙星」的截圖在社群媒體流傳，讓「蒙脫石散」在新年第一天迅速衝上微博熱搜第一，在阿里健康大藥房等網上藥房，治療成人、兒童腹瀉的出現缺貨。

有網友表示，「為什麼2023年一開始就是要搶藥」、「到底要不要搶止瀉藥？」，此外「蒙脫石散」價格混亂，網友各自表示買到的一盒售價從人民幣（下同）36.5（約新台幣162元）、25元、20元至7元都有。

「澎湃新聞」今日報導，多位專家時提醒，「蒙脫石散」作為家中常用藥儲備一兩盒可以理解，但沒有必要搶購和囤貨，很多藥物都可以達到效果。而且出現腹瀉後，優先使用的藥物並不一定是「蒙脫石散」。

上海市兒童醫院藥學部副主任李志玲表示，「蒙脫石散」嚴格意義上說不是止瀉藥，是一種吸附劑。蒙脫石散的原材料是蒙脫石，是一種天然的黏土礦物，蒙脫石特殊的結構使其具有很強的吸附性，包括吸附重金屬、細菌和病毒的能力，因此它的口服制劑被認為可用於治療急慢性腹瀉。

但李志玲表示，雖然有些研究表明，蒙脫石散能夠抑制急性腹瀉、縮短腹瀉病程，但是研究證據級別不高，還需要臨床療效的進一步檢驗，國內外指南對蒙脫石散治療腹瀉的推薦級別也不高。

「信息時報」2022年12月25日報導，廣東省人民醫院消化內科副主任醫師廖山嬰表示，染疫症狀仍以呼吸道症狀為主，大約有10%的患者會有消化道症狀，例如噁心、嘔吐、腹瀉、腹脹、腹痛等，其中以腹瀉較為常見。一般來說，小朋友比成人更易發生消化道症狀。

報道稱，如果發生腹瀉，原因有多種。因COVID-19的病毒本身就會感染胃腸道黏膜，導致病毒性腸炎，從而發生腹瀉。另外腸道的菌群失調，加上患者本身有其他基礎疾病，都有可能導致或加重腹瀉。但無需過於焦慮，有多種病毒都會導致腹瀉，比如較為熟知的秋季腹瀉就是輪狀病毒感染。

中國正從感染高峰走向重症高峰，再加上即將開放國境，許多人還未走出前波搶退燒止痛藥陰影，因此傳出變種病毒株易導致腹瀉，民眾又開始搶囤止瀉藥。

根據中國工程院院士、上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院、轉化醫學國家重大基礎設施（上海）陳賽娟團隊與上海市公共衛生臨床中心范小紅團隊調查，顯示去年秋冬期間上海公衛中心收治的患者，其中95.95%基因組序列集中在5個Omicron亞系，主要毒株包括在北京和廣州等地流行的BF.7和BA.5.2。

至於從海外入境上海的感染者出現了近期歐美地區出現的BQ.1和XBB變種病毒株。

上海 變種病毒 患者

延伸閱讀

確診港男分享豐富病人餐 網友劃重點：留意桌上的止痛退燒藥

肚子痛、腹瀉怎麼辦？痛到什麼程度該就醫？緩解方式一次看

備戰陸解封邊境 1月5日起中港澳入境美國需交陰性檢測證明

幼童打疫苗拿退燒藥 健保沒給付5醫師開藥被控詐健保費

相關新聞

父愛偉大！父親幫買鞋替換 女兒尾隨見「心酸一幕」淚崩：很心疼

父親的愛總是全心奉獻！大陸廣西桂林1名女高中生因1把鞋子放了在學校，在家沒鞋替換穿，父親得知後立刻想要去給女兒買雙鞋，詎料父親轉身出門後，尾隨在身後的女兒看到父親穿着的鞋有些異常，仔細一看發現真相瞬間心疼淚崩。網民看後都受到感動，「父母總是把最好的給孩子」、「在爸爸的世界裏，你永遠排第一」。

拋開疫情威脅 大陸元旦假期人潮洶涌 煙火氣回來了

大陸迎來防疫政策放寬後首個元旦小長假，北京、上海、杭州、武漢、南京多個城市跨年夜出現人潮，上海外灘再現武警「拉鏈式人牆」...

確診港男分享豐富病人餐 網友劃重點：留意桌上的止痛退燒藥

香港及大陸疫情持續嚴峻，退燒止痛藥需求大增，必理痛價錢被炒高幾倍。有確診港男日前於網上分享自己外賣的膳食，但網民紛紛錯重點留意桌面的一堆藥物，笑言「曲線曬藥」、「成千銀成藥喎」。

湖南法院發出全國首份夫妻共同財產申報令

湖南省衡陽縣人民法院昨日(1日)審理一宗離婚案件時，發出大陸全國首份《夫妻共同財產申報令》。這是新修訂的大陸《婦女權益保...

傳變種病毒易腹瀉 中國民眾搶退燒藥又囤止瀉藥

中國疫情正進入重症高峰，因有說法稱Omicron變種病毒株易導致腹瀉，民眾搶完退燒藥後改搶止瀉藥「蒙脫石散」，一些購買藥...

北京公園冰雪遊園會次第開放

伴隨著新年的到來，北京市民紛紛去公園的冰雪世界撒歡兒！為讓京城市民遊客更好地享受冰雪運動，感受快樂健身的樂趣，頤和園、北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。