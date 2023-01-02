拋開疫情威脅 大陸元旦假期人潮洶涌 煙火氣回來了

大陸迎來防疫政策放寬後首個元旦小長假，北京、上海、杭州、武漢、南京多個城市跨年夜出現人潮，上海外灘再現武警「拉鏈式人牆」，河北石家莊更是萬人空巷，多地市民直呼「熟悉的煙火氣回來了！」

大陸昨天元旦多個城市街頭、景區人頭湧現，一份最新出爐研究報告，初判北京、廣州、上海、重慶等城市，此輪Omicron疫情感染人數已接近尾聲。

星島網報導，大陸去年12月初防疫放開後，疫情有如海嘯式爆發，但在跨進2023年之際，「陽康」（陽性康復者）們重回正常生活，大陸全國鐵路過去兩天共發送超過1千萬人次。

各地都可見到人群迎接新年，河北石家莊市區跨年夜擠滿上萬計年輕人，華燈璀璨，流光溢彩，整條街頭擠得水泄不通，洋溢節日熱鬧氣氛，數以千計的氣球被放飛，上空飄盪。

疫情初爆地的湖北武漢，步行街更是人滿為患，上萬人聚集在武漢市中心參與新年倒數計時，並在午夜時分向天空放飛氣球慶祝。武漢調集了6千多名警力，維護人潮秩序，疏導交通。湖北仙桃漢江大橋跨年夜，因附近燃放煙花引發火災，一度傳出燃爆聲，幸無人傷亡。

參與新年倒數活動的民眾幾乎都佩戴口罩，也有人在接受採訪時說，仍然擔心人員聚集會導致染疫或再次感染，「但我就是想出來，因為大家都出來了。」

上海市中心也同樣出現跨年人潮，外灘、南京路步行街人山人海，黃浦公安分局統計，前晚9點半，外灘瞬時客流達3萬6千餘人。為保障遊客安全和道路順暢，當地也出動了武警維護秩序，並再度組成「拉鏈式人牆」，疏導人流、車流。

在首都北京，許多商業區在跨年夜都出現了人潮。一位在王府井聚餐的民眾受訪時說，2022年是不平凡的一年，最後一天裡希望過得更有儀式感。「因為疫情和朋友們有段日子沒見面了，今天終於小聚一次，感覺熟悉的生活又回來了。」

熱鬧的場景同樣也出現在南京、成都、重慶、合肥等城市。