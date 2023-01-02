快訊

提升心肺功能、舒緩腰痠背痛 5分鐘腹部核心訓練還你好腿力

退伍憲兵IG貼出營區打麻將照片 軍方今下重手全法辦

蔡英文在說服誰？郭正亮爆兵役延長內幕 下任總統恐遇一難題

拋開疫情威脅 大陸元旦假期人潮洶涌 煙火氣回來了

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
元旦大陸各地人潮洶涌，圖為湖北武漢漢口沿江大道上，市民放飛氣球迎新年。（中新社）
元旦大陸各地人潮洶涌，圖為湖北武漢漢口沿江大道上，市民放飛氣球迎新年。（中新社）

大陸迎來防疫政策放寬後首個元旦小長假，北京、上海、杭州、武漢、南京多個城市跨年夜出現人潮，上海外灘再現武警「拉鏈式人牆」，河北石家莊更是萬人空巷，多地市民直呼「熟悉的煙火氣回來了！」

大陸昨天元旦多個城市街頭、景區人頭湧現，一份最新出爐研究報告，初判北京、廣州、上海、重慶等城市，此輪Omicron疫情感染人數已接近尾聲。

星島網報導，大陸去年12月初防疫放開後，疫情有如海嘯式爆發，但在跨進2023年之際，「陽康」（陽性康復者）們重回正常生活，大陸全國鐵路過去兩天共發送超過1千萬人次。

各地都可見到人群迎接新年，河北石家莊市區跨年夜擠滿上萬計年輕人，華燈璀璨，流光溢彩，整條街頭擠得水泄不通，洋溢節日熱鬧氣氛，數以千計的氣球被放飛，上空飄盪。

疫情初爆地的湖北武漢，步行街更是人滿為患，上萬人聚集在武漢市中心參與新年倒數計時，並在午夜時分向天空放飛氣球慶祝。武漢調集了6千多名警力，維護人潮秩序，疏導交通。湖北仙桃漢江大橋跨年夜，因附近燃放煙花引發火災，一度傳出燃爆聲，幸無人傷亡。

參與新年倒數活動的民眾幾乎都佩戴口罩，也有人在接受採訪時說，仍然擔心人員聚集會導致染疫或再次感染，「但我就是想出來，因為大家都出來了。」

上海市中心也同樣出現跨年人潮，外灘、南京路步行街人山人海，黃浦公安分局統計，前晚9點半，外灘瞬時客流達3萬6千餘人。為保障遊客安全和道路順暢，當地也出動了武警維護秩序，並再度組成「拉鏈式人牆」，疏導人流、車流。

在首都北京，許多商業區在跨年夜都出現了人潮。一位在王府井聚餐的民眾受訪時說，2022年是不平凡的一年，最後一天裡希望過得更有儀式感。「因為疫情和朋友們有段日子沒見面了，今天終於小聚一次，感覺熟悉的生活又回來了。」

熱鬧的場景同樣也出現在南京、成都、重慶、合肥等城市。

跨年 疫情 上海

延伸閱讀

迎接燦爛2023！各地跨年煙火大比拼 人氣TOP 10你去哪一場？

三星堆文創項目 獲大陸創業創新獎

100萬人香榭大道跨年 台遊客：絢爛煙火值得等待

又見窗邊活春宮！101煙火旁驚見男女「激情交纏」 路人傻眼：太快了

相關新聞

父愛偉大！父親幫買鞋替換 女兒尾隨見「心酸一幕」淚崩：很心疼

父親的愛總是全心奉獻！大陸廣西桂林1名女高中生因1把鞋子放了在學校，在家沒鞋替換穿，父親得知後立刻想要去給女兒買雙鞋，詎料父親轉身出門後，尾隨在身後的女兒看到父親穿着的鞋有些異常，仔細一看發現真相瞬間心疼淚崩。網民看後都受到感動，「父母總是把最好的給孩子」、「在爸爸的世界裏，你永遠排第一」。

拋開疫情威脅 大陸元旦假期人潮洶涌 煙火氣回來了

大陸迎來防疫政策放寬後首個元旦小長假，北京、上海、杭州、武漢、南京多個城市跨年夜出現人潮，上海外灘再現武警「拉鏈式人牆」...

確診港男分享豐富病人餐 網友劃重點：留意桌上的止痛退燒藥

香港及大陸疫情持續嚴峻，退燒止痛藥需求大增，必理痛價錢被炒高幾倍。有確診港男日前於網上分享自己外賣的膳食，但網民紛紛錯重點留意桌面的一堆藥物，笑言「曲線曬藥」、「成千銀成藥喎」。

湖南法院發出全國首份夫妻共同財產申報令

湖南省衡陽縣人民法院昨日(1日)審理一宗離婚案件時，發出大陸全國首份《夫妻共同財產申報令》。這是新修訂的大陸《婦女權益保...

傳變種病毒易腹瀉 中國民眾搶退燒藥又囤止瀉藥

中國疫情正進入重症高峰，因有說法稱Omicron變種病毒株易導致腹瀉，民眾搶完退燒藥後改搶止瀉藥「蒙脫石散」，一些購買藥...

北京公園冰雪遊園會次第開放

伴隨著新年的到來，北京市民紛紛去公園的冰雪世界撒歡兒！為讓京城市民遊客更好地享受冰雪運動，感受快樂健身的樂趣，頤和園、北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。