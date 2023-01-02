父愛偉大！父親幫買鞋替換 女兒尾隨見「心酸一幕」淚崩：很心疼

父親的愛總是全心奉獻！大陸廣西桂林1名女高中生因1把鞋子放了在學校，在家沒鞋替換穿，父親得知後立刻想要去給女兒買雙鞋，詎料父親轉身出門後，尾隨在身後的女兒看到父親穿着的鞋有些異常，仔細一看發現真相瞬間心疼淚崩。網民看後都受到感動，「父母總是把最好的給孩子」、「在爸爸的世界裏，你永遠排第一」。

綜合大陸媒體報道，事發2022年12月1日，廣西桂林讀高中的「小陸」把鞋放了在學校，在家沒鞋替換穿，外出時隨口告訴了一同出門的父親，而父親得知後立刻問她要不要到市場買一雙鞋，「小陸」則叫父親不用急。

於是父親轉身外出，小陸就跟隨在身後，沒料到看到父親穿着的鞋有些異常，仔細一看，發現父親的鞋跟處已明顯開裂露出大縫，讓她瞬間淚崩心疼，十分難受。

相關影片在網絡廣傳，網民看後大為感動，「父母總是想給孩子很多很多，自己做了母親之後就更理解父母了」、「父母總是把最好的給孩子」、「小時候父母就是這樣，自己破點爛點沒關係，只想把最好的給我們，現在我長大了生活水準也上來了，就對父母好一些就好了」、「在爸爸的世界裏，你永遠排第一」。也有網民認為不應歌頌苦難，「這種父愛太過沉重了」。

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文章授權轉載自《香港01》