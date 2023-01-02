確診港男分享豐富病人餐 網友劃重點：留意桌上的止痛退燒藥

香港及大陸疫情持續嚴峻，退燒止痛藥需求大增，必理痛價錢被炒高幾倍。有確診港男日前於網上分享自己外賣的膳食，但網民紛紛錯重點留意桌面的一堆藥物，笑言「曲線曬藥」、「成千銀成藥喎」。

該名港男前日（2022年12月30日）於fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，展示自己確診第2天的外賣午餐，食物放滿一桌，包括烏冬、飯、2盒壽司及2盒沙律等。而桌面右上角整齊地放了一排藥物，包括2盒必理痛、1盒連花清瘟膠囊及1盒使立消，似乎是刻意展示。

帖文引起熱議，網民關注樓主確診不應吃生冷食物，更羨慕他好胃口，「樓主，你雖然確診都好胃口」、「確診都這麼好菜？」、「還吃生冷東西」、「食炸雞、食沙律、食生魚」、「識病，一定要吃多一點這類東西才能繼續病下去」、「我確診第二天根本喉嚨痛得不想吃東西」。

但不少網民無視了一整桌美食，聚焦藥物，指出「藥品好齊喎！」、「呢兩盒（必理痛），而家要不要2000蚊！」、「仲有必理痛？20粒已炒到800元一盒」、「右上角是但一件都貴過食buffet（自助餐）」。

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文章授權轉載自《香港01》