越南─中國─哈薩克 聯程班列 再添新路線

去年12月31日13時20分，搭載著電子元件等貨物的75140次國際貨運班列，從廣西憑祥火車站發出，開往西安國際港集結中轉，通過中歐班列路徑繼續去往哈薩克，預計25天後抵達目的地。該趟班列的順利發出，標誌著中越、中歐聯程班列再添新路線。

中新社報導，中國鐵路南寧局集團有限公司提供的訊息顯示，2021年7月27日，首趟中越、中歐聯程班列「越南—中國—比利時」順利開行。一年多來，累計開行聯程班列47列，2162個標準集裝箱。此次開行的75140次貨運班列始發站是越南同登站，經過憑祥站進入大陸境內，在西安國際港集結中轉，通過中歐班列路徑從霍爾果斯離開大陸境內，最終抵達哈薩克阿拉木圖市。

中鐵國際多式聯運有限公司南寧分公司國際聯運部經理梁建平介紹，過去大部分從越南運輸的電子元件，選擇海運運輸到中亞國家。受出境計畫限制，貨物到達目的地的時間有諸多不確定因素，時間一般需要50天左右。現在，通過鐵路經憑祥運輸至西安國際港集結中轉，再通過中歐班列路徑發往哈薩克，時間可以節約一半以上，有效解決了東盟國家連通中亞國家的運輸難題。

據憑祥火車站站長蔣靖介紹，2022年，中越班列集貨地覆蓋廣西區內外20多個地市，貨物品名由去年的205個拓展至工業機械、各地區特產等248個，繼開行南寧—憑祥路線後，於2022年4月開闢了柳州—同登新路線，2022年6月中越班列提速至半日達。

中越、中歐聯程班列「越南—中國—哈薩克」新線路的開通，進一步健全了東協國際貨物運輸網路，大幅縮短貨物運輸時間，提高運輸效率，擴大廣西國際班列的輻射面與國際影響力。