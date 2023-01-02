北京公園冰雪遊園會次第開放

伴隨著新年的到來，北京市民紛紛去公園的冰雪世界撒歡兒！為讓京城市民遊客更好地享受冰雪運動，感受快樂健身的樂趣，頤和園、北海、陶然亭、紫竹院及玉淵潭5家市屬公園，日前開啟第九屆冰雪遊園會，5家公園雪場陸續開放。

據悉，北京市公園管理中心第九屆冰雪遊園會共開放7處自然冰場、3處人工雪場，總面積近50萬平方公尺。

近日，部分率先體驗的遊客已走進玉淵潭冰雪樂園。現場，雪地樂園中人氣最旺的是雪上飛碟項目，15條滑道坡道淨長70公尺，不同的坡高坡長比例適宜各年齡群體參與，遊客坐在飛碟上滑動前行，樂在其中。此外，不同型號的雪地摩托、酷炫的雪地小坦克、繽紛的雪地悠波球等互動項目，讓遊客能深度體驗雪上運動的樂趣。

為確保市民遊客安全有序地感受冰雪活動，提高體驗感，各家公園的活動場地均可提前2至7天進行網上預約購票。