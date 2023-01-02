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西部陸海新通道班列 去年破8800列

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

去年12月31日上午，隨著一列發往柳州南、貴陽改貌、蘭州東川等站點的火車駛出廣西欽州港東站，標誌著西部陸海新通道海鐵聯運班列2022年累計開行量突破8800列，同比增長44%。

中新社報導，「西部陸海新通道這兩年受到越來越多國外客戶尤其是東南亞客戶的青睞。」新海豐物流有限公司南寧分公司市場部負責人表示，通道縮短了國際訂單響應周期，降低了全程成本，為企業提供了穩定的供應鏈服務，更好地滿足國內外客戶需求。

在陸路啟運港退稅試點政策紅利下，2022年以來，陝桂海鐵聯運班列貨源越來越多，打開了大陸西部貨物出海新航道。2022年實現開行「RCEP—北部灣港—河南/河北」、「江西南昌—欽州—越南」等海鐵聯運班列，開通北部灣港至西藏線路，並延伸至大陸中部、華東、華北區域。

廣西北部灣港務集團有限公司利用《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）生效實施等政策，積極推動海鐵聯運外貿班列開行了「阿聯酋-欽州-蘭州」進口汽車海鐵聯運班列，「印度—欽州—蘭州」原糖班列，「成都—欽州—泰國」新能源車班列等外貿進出口班列。

據統計，2022年，西部陸海新通道北部灣港海鐵聯運班列共發運外貿進出口貨物約14.8961萬標箱，同比增長33%。

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