北京市：全力做好患者救治仍是重中之重

中共北京市委書記尹力今天主持疫情防控會議，表示在元旦假期，全力做好患者救治工作仍然是重中之重，會議並提到要進一步降低老年患者的重症率和病亡率，持續推進老年人疫苗接種工作。

北京日報報導，北京新冠疫情防控工作領導小組今天召開會議，身兼小組長的尹力主持會議，會議內容是「學習中共總書記習近平2023年新年賀詞」及調度疫情防控工作。

會議強調，元旦假期，全力做好患者救治工作仍然是重中之重；要組織好各方面醫療力量特別是公立醫療機構，進一步擴容增加救治能力，提高醫療救治的針對性，採取有效措施防重症、降病亡。

會議指出，繼續關注老年人重症治療，把工作「向前延伸」，在社區就要及早診治，及時預警並採取措施，進一步降低老年患者的重症率和病亡率。

8日起，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在中國將從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」，取消入境中國後全員核酸檢測和集中隔離等措施。會議指出，要提早研究謀劃北京落實「乙類乙管」工作方案，切實做好常態化防控，讓群眾感受到實實在在的變化。持續推進老年人疫苗接種工作。

由於缺乏透明及足夠的資訊，包括北京在內，中國當前真實的疫情狀況引發關注。網路近日瘋傳一段疑為知名演員宋丹丹向官方電話投訴錄音，指北京市朝陽區各醫院已經癱瘓，甚至有醫院遺體已經疊著堆放，120急救電話竟要排70多號才能派車。

北京是中國放棄對COVID-19動態清零防疫政策後，首個病毒快速傳播的中國大城市。中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光去年12月19日指出，這波Omicron病毒株風暴進展速度超過想像，他估算北京市感染人數可能已超過80%，甚至還有可能更高。