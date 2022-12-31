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張文宏自曝已感染：上海目前感染人數是「千萬級別」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸新冠專家張文宏強調，上海已經有千萬人感染，估計近幾周有5萬人需要住院。（圖／取自寧波市政府官網）
大陸新冠專家張文宏強調，上海已經有千萬人感染，估計近幾周有5萬人需要住院。（圖／取自寧波市政府官網）

大陸疫情急遽發展，究竟多少人染疫也受矚目。上海市新冠疫情防控救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏近日透露自己已經感染過新冠，並表示上海目前感染人數已是「千萬級別」。

張文宏是在12月29日接受官媒人民日報大江東工作室專訪時，透露上述消息。他並指出，假设上海1,000萬感染者中0.5%需要住院，就意味著近期數周內有5萬人需要住院，各大醫院無一例外要收治上幾千人，其中特別危重的還需要做呼吸支持。所以雖然重症在感染人群中比例低，「但基數大了，絕對人數還是多的」。

張文宏並透露自己已經感染過，「我的症狀很輕」，他更具體指出，感染後第一天居家休息，開了六、七個網路會議；第二天就到陽性病區查房了。「周邊沒有人覺得我感染過，因為每天都在病房裡，都在工作」。

他表示，上海養老院住了8.8萬老人、護理院住了2.2萬人，還有7、80萬居家的有著各種基礎疾病（慢性病）的高齡老人，以及500多萬60歲以上老年人。在迅猛如海嘯般的Omicron傳播中，「老人感染率還是比較高的，重症患者也在增加」。

對於病毒株的情況，張文宏強調，目前的主力毒株都是國外廣泛流行過的，BA.5、BF.7的重症率、死亡率與第一代Omicron很接近。他並指出，「我們對病毒基因組開展持續監測，現在並沒有發現新的特殊毒株」，他還重申，BA.5、BF.7引起重症的比例是明確的，不過報導並未提及當地重症率的具體數據。

上海 BA.5 疫情

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