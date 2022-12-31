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上海研究：3%染疫者變嚴重或危重 未見新變異株

中央社／ 台北31日電

中國疫情急速蔓延，上海專家研究發現，今年9月至12月收治的患者中，有3%發展為重症或危重症，尚未發現有新病毒變異株，並指春節期間疫情主要影響農村和中小城鎮，農村需啟動應急計劃。

澎湃新聞報導，中國工程院院士、上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院、轉化醫學國家重大基礎設施（上海）陳賽娟團隊與上海市公共衛生臨床中心范小紅團隊，在醫學期刊Frontiers of Medicine發表題為「初步分析我國2022年秋冬新冠疫情中奧密克戎亞型多樣性與流行病學特徵」的研究論文。

研究團隊對2022年9月1日至12月26日期間上海公衛中心收治的5706名有症狀感染患者進行分析，其中96.97%是輕型和普通型，3.03%進展成重症或危重症，其中包括20人只感染了COVID-19和153人染疫後加重了本身的基礎疾病。年齡偏高者（55至60歲以上）和男性患者發展為重症或危重症的風險顯著增高。

團隊又對今年秋冬期間上海公衛中心收治的患者，隨機抽取378例樣本進行基因組測序，獲得369個高質量COVID-19病毒全基因組序列，其中95.95%基因組序列集中在5個Omicron亞系，主要毒株包括在北京和廣州等地流行的BF.7和BA.5.2。

從海外入境上海的感染者主要攜帶近期歐美地區出現的BQ.1和XBB；而上海本地感染者中除了BA.5.2以外，還有多個Omicron病毒株相對占比較高。

根據團隊的研究，這次沒有發現新的變異病毒株。

研究又基於此前北京、廣州、上海、重慶等地常規核酸檢測感染者數據，利用數學模型預測疫情走向，初步判斷此輪疫情感染人數於2023年元旦前後在上述主要城市趨於平緩。

四川、陜西、甘肅、青海等省分，估計農村和中小城鎮地區的感染峰值將於明年1月中下旬出現，由於春運原因，這些峰值也可能提前到達。但重慶郊區的疫情峰值有所延後，且其感染峰值將在春運期間因疫情擴散加速而顯著增強。

研究團隊表示，元旦後到春節期間，疫情將主要影響農村和中小城鎮地區，並特別提到因中國農村和中小城鎮地區醫療資源相對匱乏，且有大量老年人和有基礎疾病人群。

所以當前急需為疫情向農村地區擴散啟動應急計劃，將更多醫療資源配置到農村基層，做好有效藥物和疫苗的應急使用許可，以及抗病毒藥物及輔助性藥物等儲備、分配和臨床使用。

團隊又提到，要繼續做好公共衛生措施，包括在室內空間佩戴N95口罩、保持社交距離、公共交通工具適當增加班次以避免人群過於擁擠等，以及要繼續做好高危人群全程免疫接種，啟動高風險人群的第4針免疫加強針接種。

疫情 上海 團隊

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