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歷時十年籌備 北京故宮博物院北院區終於開工興建

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
北京故宮博物院北院區項目開工動員會12月30日舉行。新華社
北京故宮博物院北院區項目開工動員會12月30日舉行。新華社

中新網報導，位於北京市海淀區、總投資人民幣21億元（約新台幣93億元）的北京故宮博物院北院區項目，12月30日正式開工。該項目建築面積10萬餘平方米，建成後將是一座集文物展示、修復、保存和文化傳播、觀眾服務等功能於一體的現代化博物館。

報導稱，故宮博物院北院區項目由文物展示用房、文物修復用房、辦公服務用房組成，其中文物展示用房面積逾6萬平方米，地上4層，地下1層；文物修復用房面積3萬5千餘平方米，地上2層，地下3層。

大陸文化和旅遊部部長胡和平在項目開工動工儀式上表示，北院區的建成，將有助於故宮古建築空間騰退和修復保護、有效緩解大型珍貴文物科學保護和展示利用問題，為故宮博物院提供新的發展空間，為廣大觀眾提供更加優質的參觀服務和文化體驗，也將助力北京市「博物館之城」和全國文化中心建設，帶動地方經濟社會發展。

故宮博物院院長王旭東稱，作為「平安故宮」工程子項目之一，故宮博物院北院區項目從2013年開始推進，經歷近十年的籌備時間。

新京報指出，「平安故宮」工程於2012年由故宮博物院醞釀提出，2013年4月大陸國務院批准立項。主要包括故宮博物院北院區建設、地下文物庫房改造、基礎設施改造、世界文化遺產監測、故宮安全防範新系統、院藏文物防震、院藏文物搶救性科技修復保護等七個子項目。

故宮博物院北院區項目設計師張宇接受新京報採訪時表示，北院區項目以一種「別苑」的定位選址於海淀區上莊南沙河畔的西玉河，與明清時期「三山五園」相呼應。此處原有皇家御用窯場崔家窯，清朝時為宮廷燒造琉璃，現存四個窯口遺址，綜合整治修復後也將對公眾開放，與整體規劃形成文脈對應。

由於空間序列與頤和園的相似性，園林整體格局得以借鑒傳統，根據與建築位置關係和原生條件差異自然形成四個部分：禮儀性的東入口廣場；親水平台與生態駁岸結合的南側濱水空間；修繕現狀窯口、花房，保留防護林帶形成北側園林；位於展覽建築與修復工作區之間的花園，向觀眾展示故宮宮廷園藝。

故宮前院長單霽翔早前曾介紹，故宮博物院北院區中面積規模最大的是展覽空間，通過大規模的現代化常設展廳和一系列專題展廳、臨時展廳，使展示文物數量可望超過故宮博物院本院的展品數量。

他表示，故宮院內展示的文物大部分是在古建築內展出，受空間和條件限制，展出文物約3萬件，僅占故宮186萬件文物藏品的2%，無法展示故宮珍貴文物的整體面貌。同時，受到文物建築特性的限制，眾多文物藏品得不到及時的保養和修復。

故宮博物院北院區最重要的功能是文物保護修復中心，用以解決故宮博物院大量大型珍貴文物，如家具、地毯、巨幅繪畫、鹵簿儀仗等，因場地侷限而長期無法得到搶救性保護和有效展示的問題。同時把文物修復的傳統技藝，即非物質文化遺產保護技能展示給觀眾，使社會公眾可以參觀文物藏品保護修復的過程。

從鳥瞰圖可一窺故宮博物院北院區建成後的樣貌。（取自新京報）
從鳥瞰圖可一窺故宮博物院北院區建成後的樣貌。（取自新京報）

北京故宮 文物

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