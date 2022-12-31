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張文宏：已染疫但照常工作 中國要守住脆弱人群

中央社／ 北京31日電
中國防疫專家張文宏29日在一場訪談中說，中國必須奮力守住「脆弱人群感染」，才能咬牙邁過這個關口。圖為他2021年參加中國耐多藥結核病超短程方案研究啓動會時影像。（圖／取自寧波市政府官網）
中國防疫專家張文宏29日在一場訪談中說，中國必須奮力守住「脆弱人群感染」，才能咬牙邁過這個關口。圖為他2021年參加中國耐多藥結核病超短程方案研究啓動會時影像。（圖／取自寧波市政府官網）

中國防疫專家張文宏29日在一場訪談中說，他已感染過COVID-19但症狀很輕，感染第2天就到陽性病區查房。他還說，中國必須奮力守住「脆弱人群感染」，才能咬牙邁過這個關口。

張文宏是在29日接受人民日報旗下「大江東工作室」專訪時，作上述表示，並在今天刊出。

張文宏說，他感染後的症狀很輕。第1天居家休息，開了6、7個網路會議；第2天就到陽性病區查房了，周邊「沒有人覺得我感染過」，因為每天都在病房裡，都在工作。而他打過第4劑疫苗，自己的經歷讓他更支持疫苗接種。

針對不少中國民眾反映，這波感染的Omicron主力毒株BA.5及BF.7更毒，張文宏說，這些主力毒株都在國外廣泛流行過，都有學者做過毒性比較，這2款毒株的重症率、死亡率與第1代Omicron很接近。

張文宏指出，很多人感染後感覺發燒、肌肉酸痛等症狀比較嚴重，還起了很炫的如「刀片株」、「乾飯株」等名稱，但這樣的人群仍然屬於輕症；至於重症，在醫學上有呼吸困難、血氧飽和度低於93%、斷層掃描肺部有較廣泛浸潤、出現大面積陰影甚至白肺等清晰介定；若還需要切管通氣就是危重症。

他表示，根據目前對病毒基因組開展的持續監測，目前並沒有發現新的特殊毒株。其中，上海目前主要毒株是BA.5和BF.7，它們引起重症的比例是明確的。

張文宏並針對他所在的上海疫情分析，上海從22日起達到感染峰值狀態，估計目前感染人數是「千萬級別」。若其中有0.5%需要住院，就意味近期數週內將有5萬人需要住院，各大醫院無一例外要收治幾千人，這就是這波Omicron感染的特徵，而中國正面臨所有國家在疫情開放之初都經歷過的嚴峻挑戰。

他說，這是「我們與奧密克戎（Omicron）之間的全面力量對決，沒有討巧的機會」，不是三甲醫院多開幾個重症病房就能解決救治的，而是「從基層到中樞都要有效動員」，每個家庭也要懂得怎麼維護好脆弱人群、什麼情況要到醫院就診；每個社區衛生中心也都能盡可能擴大救治力量。

張文宏強調，奮力守住「脆弱人群感染」這個關口，這次的大流行關才能咬牙邁過去。

Omicron 上海 BA.5

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