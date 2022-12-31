學者： 元旦至春節 疫情將衝擊大陸農村和中小城鎮

上海澎湃新聞報導，根據中國工程院院士陳賽娟團隊與上海市公共衛生臨床中心范小紅團隊最新研究預估，元旦之後到農曆春節期間，新冠疫情將主要將影響大陸農村和中小城鎮。由於這些地區醫療資源相對匱乏，且有大量老年人和有基礎疾病人群，呼籲官方啟動應急計劃，將更多醫療資源配置到農村基層。

報導稱，這項研究分析發現，目前大陸疫情主要毒株包括BF.7和BA.5.2，以及近期歐美地區出現的BQ.1和XBB，但尚未發現新的新冠病毒變異株。

報告指出，根據一般規律，高危人群會在住院2至3周後演變為重症/危重症患者。研究團隊對2022年9月1日至2022年12月26日期間，上海公衛中心收治的5,706名有症狀新冠病毒感染患者臨床演變進行分析。

經過綜合醫學觀察和診斷，其中5,533名患者表現為輕型和普通型（總占比96.97%），其餘173名患者進展成重症/危重症（總占比3.03%）。其中包括20名僅有新冠感染者（0.35%）和153名伴有由新冠感染而加重的基礎疾病患者（總占比2.68%）。

這項研究還利用數學模型，初步預測大陸這波Omicron疫情走向。基於此前北京、廣州、上海、重慶等地常規核酸檢測的感染者數據，研究初步判斷，2023年元旦前後，上述主要城市疫情將趨於平緩。但農村和中小城鎮的感染峰值，將於2023年1月中下旬出現。由於春運原因，峰值也可能提前到達。

研究團隊分析結果指出，元旦之後到春節期間，新冠疫情將主要影響大陸農村和中小城鎮。值得特別關註的是，大陸農村和中小城鎮醫療資源相對匱乏，且有大量老年人和有基礎疾病人群，春運期間城市和農村人口流動性將極大影響疫情走向。

因此，當前急需為Omicron疫情向農村地區擴散啟動應急計劃，將更多醫療資源配置到農村基層，做好有效藥物和新型疫苗的應急使用許可，做好抗新冠病毒特異藥物及輔助性藥物、療效確切的中藥的生產儲備、分配和臨床合理使用。

同時，要實施分類、分層治療，加強中小城鎮重症救治能力，繼續精準用好非藥物性公共衛生措施（在室內佩戴N95口罩、保持社交距離、公共交通工具適當增加班次以避免人群過於擁擠等），努力削減疫情峰值，緩解醫療系統和醫務人員的沈重壓力。

研究團隊並呼籲，啟動高風險人群的第四劑疫苗接種。同時加強個人和家庭防控知識技能普及，做好健康宣傳和風險溝通，保護民眾特別是困難群體的生命健康，以確保中國能平穩走出疫情，促進社會經濟有序恢復發展。