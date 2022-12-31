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夫妻開窗全裸激戰！呻吟聲響徹全社區惹鄰居公憤 霸氣反嗆後續更狂

香港01／ 撰文：布萊恩
一對夫妻2人住處窗戶大開，屋內燈光通明，而2人脫光衣服正在窗邊激戰。（影片截圖）
一對夫妻2人住處窗戶大開，屋內燈光通明，而2人脫光衣服正在窗邊激戰。（影片截圖）

夫妻恩愛也要顧及鄰居吧！吉林長春一對夫妻因為打開窗「愛愛」聲音太大聲，響徹整個社區，結果引來鄰居公憤，要求他們降低聲量，結果2人竟反嗆「關你什麼事，我們恩愛一點，你們覺得吵可以關窗啊」。有鄰居把2人窗邊「愛愛」影片傳送到社區群組，2人即惱羞成怒報警，並要求群主把群組解散，行徑相當張狂。

涉事群組對話及影片近日於網站瘋傳，但未有說明時間地點。從網上流傳的群組對話截圖見到，群組有多達439名成員，不斷有人抱怨「大晚上的，哪幢的兩口子在表演直播麼？」、「稍微收斂點吧，大家都要休息」、「感覺整個社區的都聽到了，聲音好大」、「太忘我了，稍微關一下窗都不至於這麼大聲音」、「哎，也不知道還要弄多久」。

之後有鄰居把涉事夫婦「愛愛」影片傳送到群組，片段中夫妻2人住處窗戶大開，屋內燈光通明，而2人脫光衣服正在窗邊激戰。雖然鄰居於遠處拍攝，但仍清晰聽到2人的「呻吟」聲，確實相當響亮。

夫婦2人到深夜看群組訊息後，批評鄰居偷拍是違法行為，更表示要報警處理，「我報警了，等着警察來處理吧。你偷拍我夫妻2人，夠你在裏面睡幾年了」。其他鄰居見狀趕緊勸止，「都是鄰里沒必要吧，而且你2口子聲音確實弄得有點大，小區大家都聽見了」，卻被夫婦2人反嗆「關你什麼事，我兩口子恩愛一點，你們覺得吵可以關窗啊」。

見夫婦2人全無歉疚之心，其他鄰居紛紛加入「戰團」，「這邊建議你搬家哦，買個別墅，不怕聲音大」、「吵到大家了，沒有一句道歉」，惟夫婦2人惱羞成怒，命令群主馬上解散群組，「把這個群解散了，群裡發這種東西，我要報警」。

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文章授權轉載自《香港01》

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