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COVID-19口服藥遭瘋搶 中國批准默沙東進口

中央社／ 台北30日電

COVID-19口服藥在中國黑市炒到天價還遭瘋搶斷貨之際，中國國家藥監局今天宣布，應急附條件批准默沙東公司的COVID-19口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）進口註冊。

這是中國批准進口的第二款COVID-19口服藥。中國2月批准輝瑞藥廠的倍拉維（Paxlovid）進口後，倍拉維的原廠藥與仿製藥本月在中國已被炒作到天價，但仍遭瘋搶斷貨；莫納皮拉韋的仿製藥也一藥難求。

中國國藥集團9月已與默沙東達成合作框架協定，莫納皮拉韋在中國獲批後，默沙東將該藥物在中國境內的經銷和獨家進口權授予國藥集團；國藥集團中國生物將在獲得默沙東莫納皮拉韋技術轉讓後，積極推進生產和供應。

據陸媒每日經濟新聞29日報導，在地下交易市場，輝瑞的倍拉維原廠藥價格飆漲，有黃牛報價人民幣上萬元（下同，約新台幣4.4萬元）一盒。

在買不到原廠藥的情況下，一些人退而求購倍拉維的印度仿製藥，但一盒仿製藥的價格也在2500元左右，而且多名代購表示沒有現貨，付款幾天後才會安排發貨。此外，有大陸不少網友表示在購藥時被騙。

一名上海市民表示，她前段時間從黃牛手中買到一盒倍拉維，價格為9500元。隨後，記者聯繫黃牛，他表示原廠藥數量非常緊缺，價格為1.5萬元一盒。

COVID-19口服藥在中國也是處方箋藥，患者必須到醫院看診由醫師開具處方才能取得，醫療機構的醫保採購價格為2300元。

莫納皮拉韋 COVID-19 默沙東

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