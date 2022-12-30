快訊

豐原鐵皮違建4死火警 雅速達老闆涉過失致死80萬元交保

「新年快樂」必用！ 快來下載15款LINE期間限定免費貼圖迎接2023

六私校為爭權益摃上教育部 指行政程序充滿瑕疵將提行政救濟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

張文宏：Omicron可能「會咬人」 血氧低於95%建議就醫

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
圖為天津市第一中心醫院28日擠滿新冠患者的景象。法新社
圖為天津市第一中心醫院28日擠滿新冠患者的景象。法新社

大陸新冠疫情持續升溫，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏指出，對於脆弱人群，Omicron可能會「咬人」，必須從症狀、氧飽和度、體溫、脈搏等四個方面進行監測。

據上海澎湃新聞報導，張文宏29日在一場網路直播科普講座中表示，劃定新冠感染低、中、高風險人群，有三個衡量標準：年齡、基礎疾病情況、疫苗接種情況。

具體來說，年齡在80歲以上，基礎疾病穩定/不穩定，未全程接種疫苗人群；年齡在65~80歲之間，基礎疾病不穩定，無論是否全程接種疫苗；年齡大於65歲，基礎疾病不穩定，未全程接種疫苗人群，以上均屬高風險重點人群。

中風險次重點人群則是以下三種：年齡大於65歲，基礎疾病不穩定，全程接種疫苗人群；年齡 65~80歲，基礎疾病穩定，未全程接種疫苗人群；年齡大於80歲，無基礎疾病或基礎疾病穩定，全程接種疫苗人群。

針對脆弱人群如何做好居家監測？張文宏給了四個指標：症狀、氧飽和度、體溫、脈搏。發燒、喉嚨痛、咳嗽等均屬於普通症狀，但當脆弱易感人群出現呼吸困難、胸痛、意識模糊、持久高燒的高危症狀時，就要及時就醫。

在氧飽和度方面，張文宏建議家中常備血氧儀，當氧飽和度持續低於95%時，就要注意。張文宏也建議家中常備體溫計，易感人群最好早晚各量一次體溫，同時可通過智慧型手表或血氧儀及時監測脈搏。

對於大陸疫情鬆綁的時間點，張文宏稱，現在放開符合全球疫情大趨勢。放開後雖會出現感染高峰，但目前疫情正在或已經從全球大爆發向地方性流行轉變。

張文宏以台灣為例指出，截至12月24日，台灣新冠肺炎患者累計達862萬7,651例，輕症/無症狀患者占99.55%，中/重症患者占0.45%，重症患者占0.19%。重症患者占比較小，但目前依然造成醫療高峰的原因是大陸的人口基數較大，所以接下來醫務人員可能面臨較大壓力。

對於易感人群的飲食照顧，張文宏建議，要營養，但不能過量，對老人的飲食照料要像「寶寶」一樣，尤其要注意對優質高蛋白、奶及奶製品的補充，建議每日攝入量在150~200克，每日攝入奶及奶製品300克，蔬菜攝入量要大於250克，必需脂肪酸控制在25~30克。

張文宏說，「對易感人群來說，接下來的元旦、春節是一個坎兒，需要重點保護。建議返鄉人員減少聚集性活動，與未感染的老人聚集要注意防護，春節是團圓的節日，注意防護，才能開心過年。」

疫苗 患者

延伸閱讀

冰墩墩迎新春 變身「兔墩墩」

防缺氧 中國製氧機被買光

網傳中國衛健委內部文件 曝20天2.48億人確診

豪賭式解封後中國陷入疫情黑洞 民眾染疫嘆：還是中招了

相關新聞

大陸一網路「裸聊」犯罪集團 敲詐宅男一年得手逾5億元

現代人有多寂寞？大陸最高人民檢察院30日公布四起依法懲治的網路「黑惡犯罪典型案例」，其中一件「裸聊」敲詐案，該犯罪集團對...

低估新冠死亡人數？中疾控專家：正分析「超額死亡」

大陸官方已不再每日公布無症狀感染者數據，也把新冠肺炎改稱為新冠感染，但感染擴散速度之快，連帶也影響到死亡病例的發展。對於...

上海醫院急診量倍增 專家預警：重症病人正快速上升

據上海澎湃新聞報導，上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院副院長陳爾真29日晚間表示，隨著新冠感染者數量增多，瑞金醫院急診就診量...

大陸公布49個國家公園候選區 未來規模將是世界最大

大陸官方近日公布49個國家公園候選區，保護總面積達110萬平方公里。官方指出，未來若是全部建成，總規模將會是世界最大，且...

西電東送「白浙工程」啟用 輸電線路長逾2,100公里

被視為大陸「西電東送」重要工程的白鶴攤水電站往浙江特高壓直流輸電工程，30日竣工啟用，至此白鶴攤水電站往東部的兩條輸電工...

吵架後女友狂傳訊息求救 男友以為被作弄懶理 警上門揭真相崩潰

情侶間「鬥氣」，隨時會帶來一生永遠沒法彌補的傷痛。大陸四川一對情侶因瑣事吵架，女友更氣得離家出走到朋友處投宿，沒料到卻遭「惡狼」看上。女友之後不斷向男友發送求救訊息，惟男友氣上心頭以為女友在開玩笑作弄他，於視無視了訊息，直至後來警察找上門，男友才驚悉極崩潰的真相──其女友已遭性侵殺害，事件令男友後悔恨不已。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。