西電東送「白浙工程」啟用 輸電線路長逾2,100公里

被視為大陸「西電東送」重要工程的白鶴攤水電站往浙江特高壓直流輸電工程，30日竣工啟用，至此白鶴攤水電站往東部的兩條輸電工程都已完工，每年可向江蘇、浙江兩省輸電超過600億度，替代燃煤2,700萬噸，減少二氧化碳排放4,900萬噸。

根據浙江電網消息，2021年10月，白鶴灘—浙江特高壓工程（白浙工程）開工建設，工程新建白鶴灘（二期）、浙北2座換流站，額定輸送容量800萬瓩。2022年11月，這項特高壓工程全線貫通，涵蓋2,121公里的輸電線路。

消息稱，白浙工程投運，恰逢迎峰度冬關鍵時刻，工程最大送電功率達到800萬瓩，每年最大輸送電量超300億度，可滿足6,500萬浙江人長達6個月生活用電。惟目前浙江省內最大電力來源仍是煤電機組，統調煤電機組規模4,400萬瓩，加上分散於各地的「小火電」，火電在浙省能源電力供給中依然占主導地位。

而「白浙工程」發電源頭白鶴灘水電站位於四川金沙江幹流河段，裝機容量1,600萬瓩，僅次於三峽電站。其中，左岸、右岸各建設8台百萬瓩機組，分別送電江蘇、浙江各300億度，其中通往江蘇的工程已經在先前完工啟用。

白鶴灘水電站16部機組於12月20日全面運營，人民日報此前引述三峽集團有關負責人說法稱，三峽集團在長江幹流建設運營的烏東德、白鶴灘、溪洛渡、向家壩、三峽、葛洲壩6座巨型梯級水電站，共安裝110台水電機組，總裝機容量達7,169.5萬瓩，形成橫跨1,800公里的「世界最大清潔能源走廊」。