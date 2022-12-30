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上海醫院80%急診病人染疫 重症高峰漸出現

中央社／ 台北30日電

中國疫情不斷升溫，有上海醫院管理層表示，目前有80%的急診病人是感染了COVID-19，當中約一半是老人，染疫後基礎疾病加重，急診就診量也翻了一倍，重症高峰已慢慢出現。

澎湃新聞今天報導，上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院副院長陳爾真29日晚表示，雖然該院這2天發熱門診就診量呈下降趨勢，從以往每天600人次降至每天300人次，但隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染者增加，急診就診量明顯增加，較之前翻了一倍，達到每天1500人次。

陳爾真說，目前前來急診的COVID-19感染者占80%，其中老年人占了40%至50%，大部分有基礎性疾病，感染後導致疾病加重，65歲以上老人中約有一半出現肺炎，而收治入院的病人中，主要是有重症化傾向，及出現低氧血症、胸悶氣促的危急重症患者等，需要密切觀察其生命體徵變化，第一時間救治。

他說，重症高峰已經慢慢出現，急診壓力很大，人手很吃緊。

不過，陳爾真發現，也有一些非急診的病人，如沒有基礎性疾病的年輕人感染後，出現發燒、咽喉痛、輕微咳嗽等，但沒有胸悶或氣促，也到急診排長隊，經檢查沒有肺炎。另外有些病人一咳嗽就跑來急診，找醫生開抗生素。

陳爾真呼籲，沒有基礎性疾病的民眾，如果只有發燒、肌肉酸痛、輕微咳嗽，沒有明顯的胸悶或氣促，可以優先選擇社區衛生服務機構或區級醫院就診。

目前社區的診療能力和藥物儲備正逐步提升，接下來抗病毒藥物供應也將轉向社區衛生服務機構，包括國產、進口小分子治療藥物，滿足部分社區病人的需求。

上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院門急診辦公室副主任莊旭也表示，此前仁濟醫院東院急診維持每天維持900至1000就診人次，但現在已經達到每天1500人次，加上發熱門診就達到每天2100人次。

南院的急診就診量此前維持在每天500人次，現在翻了一倍，達到每天1000人次。

莊旭又透露，急診就診量逐日攀升的同時，120救護車來院數量連日來明顯增加。28日一天東院區和南院加起來來了269輛救護車，較前一天238輛增加，送來的大多數是老年人，部分有肺炎症狀。

上海 咳嗽 COVID-19

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