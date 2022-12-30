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上海醫院急診量倍增 專家預警：重症病人正快速上升

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
上海仁濟醫院急診部目前已人滿為患。（取自《澎湃新聞》）
上海仁濟醫院急診部目前已人滿為患。（取自《澎湃新聞》）

上海澎湃新聞報導，上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院副院長陳爾真29日晚間表示，隨著新冠感染者數量增多，瑞金醫院急診就診量已經翻了一倍，重症高峰慢慢出現。報導稱，面臨急診大考驗的還有上海多家三級醫療機構。

澎湃新聞指出，目前至三級醫療機構急診就醫的患者中，有少部分並無急診需求。多家三級醫院因此呼籲：非急診患者可通過普通門診或區級醫院、社區衛生服務中心「分級診療」，為危重症患者讓出一條「生命通道」。

陳爾真說，「隨著新冠感染者數量的增多，重症高峰已經慢慢出現了，急診壓力很大，人手很緊張。」他表示，該院這兩天來，發熱門診的就診量出現下降趨勢，從以往的每天600人次降至300人次，但急診的就診量卻出現明顯增長，較之前翻倍，達到每天1,500人次。

位於浦東新區的仁濟醫院東院，急診就診量早前每天約900至1,000人次，但現在已經達到每天1,500人次，若加上發熱門診更達到每天2,100人次。位於閔行區浦江鎮的仁濟醫院南院，急診的就診量之前每天約500人次，現在也達到每天約1,000人次。

陳爾真坦言，當前，前來急診的新冠感染者占80%，其中老年人又占了40%至50%，大部分是有基礎性疾病的老人，因新冠感染後導致疾病加重。在65歲以上老人中，有肺炎表現的占了一半左右。

「在收治入院的病人中，主要包括有重症化傾向的，以及出現低氧血症、胸悶氣促的危急重症患者等等，我們需要密切觀察他們的生命體征變化，第一時間採取救治的措施」，陳爾真說。

他強調，對於三級醫療機構而言，集中力量救治重症患者，是當前重中之重的任務。但陳爾真發現，在該院急診存在一些「非急診」需求的病人，如一些沒有基礎性疾病的年輕人在感染新冠後，只是出現發燒、喉嚨痛、輕微咳嗽等症狀，就跑來急診排了長隊，最終也沒有查出任何肺炎的表現。

因此他呼籲，沒有基礎性疾病的新冠感染者，如果只是發燒、肌肉酸痛、輕微咳嗽，沒有明顯的胸悶、呼吸急促情況的，可優先選擇社區衛生服務機構或區級醫院就診。

上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院團委書記莊旭指出，目前上海新冠重症患者主要以基礎性疾病多、高齡老人為主。他也呼籲，一些已經「陽康」的民眾尤其是年輕人，如果還有咳嗽症狀，可以選擇醫院門診進行常規診療，或前往區級醫院、具備相應診療條件的社區衛生服務中心，將急診資源讓給真正有需要的老年人等脆弱人群。

瑞金醫院急診部病人多為有基礎性疾病的老年新冠感染者。（取自《澎湃新聞》）
瑞金醫院急診部病人多為有基礎性疾病的老年新冠感染者。（取自《澎湃新聞》）

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