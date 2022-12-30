吵架後女友狂傳訊息求救 男友以為被作弄懶理 警上門揭真相崩潰

情侶間「鬥氣」，隨時會帶來一生永遠沒法彌補的傷痛。大陸四川一對情侶因瑣事吵架，女友更氣得離家出走到朋友處投宿，沒料到卻遭「惡狼」看上。女友之後不斷向男友發送求救訊息，惟男友氣上心頭以為女友在開玩笑作弄他，於視無視了訊息，直至後來警察找上門，男友才驚悉極崩潰的真相──其女友已遭性侵殺害，事件令男友後悔恨不已。

大陸媒體報道，李姓女子與彭姓男友拍拖4年，最近2人因小矛盾爭執，李女更氣得離家出走到朋友處投宿，沒料到路上被張姓男子盯上跟蹤。待李女的朋友離開住所，張男即按門鈴誘使李女開門，並闖入單位對她性侵。由於李女被侵犯時奮力抵抗，張男一怒之下將她殺害，一對情侶從此陰陽相隔。

警方調查李女的遺物時，發現她在被害過程中不斷向彭男發送求救訊息，但卻不獲理會，於是找上彭男查問。彭男驚悉女友死訊相當後悔，解釋當時正與朋友喝酒，看到女友發來求救訊息，以為是在開玩笑，遂沒有理會，現時無法原諒自己的大意。

目前警方已拘捕張男。據中國大陸《刑法》，強姦致使被害人重傷、死亡或造成其他嚴重後果，可處無期徒刑，甚至死刑。

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文章授權轉載自《香港01》