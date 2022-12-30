佛山地鐵3號線首通段 通車

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣東省佛山市城市軌道交通3號線（佛山地鐵3號線）首通段28日開通，進一步助力「軌道上的大灣區」加速成形。

中新社報導，當日12時，首發列車開出，標誌著佛山地鐵3號線首通段正式開通初期運營，市民開始正式買票上車。東平站、灣華站、倫教站、大良鐘樓站、亞藝公園站等站點設置了主題特色車站，供市民乘客參與打卡有獎活動，同時還推出暢行佛山號、食行佛山號、清廉佛山號等多個特色主題列車，讓乘客邊搭乘地鐵邊領略佛山軌道交通發展、美食特色、地域文化等。

佛山地鐵3號線首通段南起順德區順德學院站，北至佛山市禪城區鎮安站，途經順德、禪城，串聯六大鎮街，線路全長40.72公里，共設置22座車站、2座停車場、2座主變電站。其中，在東平站可與地鐵廣佛線換乘，在灣華站可與佛山地鐵2號線換乘，在北滘公園站可與廣州地鐵7號線西延順德段換乘。未來，在佛山季華六路站還可與佛山地鐵4號線換乘，在佛山東樂路站可與佛山地鐵11號線換乘。　

佛山市副市長周紫霄表示，佛山地鐵3號線首通段分別與地鐵廣佛線、佛山地鐵2號線、廣州地鐵7號線西延順德段相交實現換乘，打破了佛山城市軌道交通十字形的單一架構，正式開啟縱橫交錯的軌道交通網格局，為帶動城市功能、城市品質升級，輻射城市發展能級躍升注入強勁動能。

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